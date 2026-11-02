Punjab News: अमृतसर सिविल अस्पताल में सांप निकलने से हड़कंप, नसबंदी केंद्र के बाहर भागते दिखे कर्मचारी

Amritsar Civil Hospital News: अमृतसर के सिविल अस्पताल में नसबंदी केंद्र के बाहर सांप दिखाई देने से हड़कंप मच गया। सांप को देखकर कर्मचारी घबराकर वहां से हट गए। बाद में कुछ कर्मचारियों ने सावधानीपूर्वक उसे अस्पताल परिसर से बाहर निकाला।

Snake Spotted in Amritsar Civil Hospital: पंजाब के अमृतसर स्थित सिविल अस्पताल में उस समय अफरातफरी का माहौल बन गया, जब नसबंदी केंद्र के बाहर एक सांप दिखाई दिया। अस्पताल परिसर में सांप को रेंगता देखकर वहां मौजूद कर्मचारियों में दहशत फैल गई। अचानक हुई इस घटना के चलते कुछ कर्मचारी अपना काम छोड़कर बाहर निकल गए। बाद में कुछ कर्मचारियों ने सावधानी बरतते हुए सांप को अस्पताल परिसर से बाहर निकाला। इस घटना ने अस्पताल की साफ-सफाई और परिसर के रखरखाव को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।

नसबंदी केंद्र के बाहर घूमता दिखा सांप

जानकारी के अनुसार घटना सोमवार सुबह की है। अस्पताल के कर्मचारी रोजाना की तरह अपने काम में व्यस्त थे। इसी दौरान नसबंदी केंद्र के बाहर एक सांप रेंगता हुआ दिखाई दिया। सांप को देखते ही कर्मचारियों में घबराहट फैल गई। उन्होंने आसपास मौजूद अन्य लोगों को भी सतर्क किया और सांप से दूरी बनाने को कहा। अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर सांप की मौजूदगी से वहां मौजूद मरीजों, तीमारदारों और कर्मचारियों में डर का माहौल बन गया।

कर्मचारियों ने सांप को बाहर निकाला

सांप दिखाई देने के बाद कुछ कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाते हुए उसे अस्पताल से बाहर निकालने का प्रयास किया। इस दौरान विशेष सावधानी बरती गई और सांप को बिना नुकसान पहुंचाए परिसर से बाहर करने की कोशिश की गई। कर्मचारियों के प्रयासों के बाद सांप अस्पताल परिसर से बाहर निकल गया, जिससे वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। सांप का रंग हल्का भूरा था और उसके शरीर पर गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई दे रहे थे।

अस्पताल की साफ-सफाई पर उठे सवाल

इस घटना के बाद अस्पताल परिसर की साफ-सफाई और रखरखाव को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीजों और उनके परिजनों का आना-जाना रहता है। ऐसे में परिसर में सांप का दिखाई देना सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से चिंता का विषय है। गौरतलब है कि जुलाई 2025 में अमृतसर सिविल अस्पताल परिसर में खुले में कचरा और मेडिकल वेस्ट मिलने की खबर सामने आई थी।