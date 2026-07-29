Punjab CM News : पंजाबियों ने हर कीमत पर भाईचारा बनाए रखा : मान

पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान ने एक बार फिर से कहा है कि वे प्रदेश की शांति व भाईचारे पर किसी तरह की आंच नहीं आने देंगे। मान ने कहा कि पंजाब को गुरुओं व पीरों का आर्शीवाद प्राप्त है। यहां की उपजाऊ भूमि पर कोई भी बीज अंकुरित हो सकता है नफरत का नहीं।

कहा, पंजाब की धरती पर नफरत के बीज के अलावा हर बीज अंकुरित हो सकता है

Punjab CM News (आज समाज), पटियाला : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक बार फिर से कहा है कि प्रदेश की शांति, सौहार्द और भाईचारे को कोई भी खराब नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि यहां की धरती को पीरों-फकीरों का आर्शीवाद प्राप्त है। यही कारण है कि कई बार खराब दौर का सामना कर चुका पंजाब आज भी पूरी दुनिया में अमन और भाईचारे के लिए अपनी पहचान बनाए हुए है।

इस दौरान सीएम ने एक बार फिर से प्रदेश की शांति, सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारे और अमन-चैन को हर हाल में बनाए रखने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए दिन-रात कार्य कर रही है तथा ऐसे समानतामूलक समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, जहां सभी धर्मों के लोग आपसी सम्मान और सद्भाव के साथ मिलकर रहें।

पंजाब की धरती पर कोई भी बीज अंकुरित हो सकता है नफरत का नहीं

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ऐसी उपजाऊ धरती है, जहां नफरत के बीज के अलावा हर बीज अंकुरित हो सकता है। हमारे राज्य में एकता का बंधन बेहद मजबूत है क्योंकि यहां लोग हर त्योहार मिल-जुलकर मनाते हैं। मैं इस मंच पर उपस्थित सभी पूजनीय संतों और आध्यात्मिक गुरुओं को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। हमारी सरकार सभी धर्मों का समान सम्मान करते हुए प्रत्येक धर्म के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

पंजाब भाईचारे और आजादी की धरती

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की भारी भागीदारी सरकार के सेवा-भाव को और अधिक मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि पंजाब भाईचारे और आजादी की धरती है तथा विभाजनकारी ताकतें यहां कभी सफल नहीं हो सकतीं। आज का कार्यक्रम भले ही भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग एकत्र हुए हैं, जो पंजाब की वास्तविक भावना और सांझी संस्कृति का प्रतीक है।

पूरे प्रदेश में चल रहे विकास कार्य

जनकल्याण के लिए अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हमने 19 टोल प्लाजा बंद किए हैं, जिससे आम लोगों के लगभग 70 लाख रुपए प्रतिदिन की बचत हो रही है। पूर्ण पारदर्शिता के साथ 68,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। लगभग 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है, किसानों को दिन के समय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, लगभग 44,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है तथा नहर सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है ताकि कृषि के लिए नहरी पानी की कोई कमी न रहे।