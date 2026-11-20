India vs New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मुकाबले में केएल राहुल को ऐसा जीवनदान मिला, जिसने मैदान पर नया ड्रामा खड़ा कर दिया। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने राहुल के खिलाफ जोरदार LBW अपील की थी। अंपायर ने उनकी अपील खारिज कर दी, जिसके बाद हेनरी ने कप्तान टॉम लैथम से DRS लेने की गुहार लगाई। लेकिन लैथम ने रिव्यू लेने से इनकार कर दिया। बाद में जब बड़ी स्क्रीन पर बॉल ट्रैकिंग दिखाई गई तो पता चला कि गेंद स्टंप्स पर लग रही थी और तीनों पैरामीटर में ‘थ्री रेड्स’ थे। अगर न्यूजीलैंड DRS ले लेता तो राहुल आउट हो जाते। यह देखकर मैट हेनरी अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाए और उन्होंने निराशा में अपना स्वेटर तक फेंक दिया।

सातवें ओवर में हुआ पूरा ड्रामा

यह पूरा मामला भारतीय पारी के सातवें ओवर की चौथी गेंद पर हुआ। मैट हेनरी ने केएल राहुल को ऐसी गेंद डाली, जो अंदर की तरफ आई और सीधे उनके पैड पर जा लगी। राहुल गेंद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले से संपर्क किए बिना पैड पर लगी। हेनरी ने जोरदार LBW अपील की और अंपायर कुमार धर्मसेना ने राहुल को नॉट आउट करार दिया। इसके बाद हेनरी ने कप्तान टॉम लैथम से DRS लेने के लिए काफी आग्रह किया। उन्होंने इशारों में भी कप्तान को रिव्यू लेने के लिए कहा, लेकिन लैथम ने आखिरी समय तक सोचने के बाद रिव्यू नहीं लिया।

A REVIEW LEFT BEHIND! 👀 KL gets a lifeline! 🚨 The replays suggest that KL was plumb, but New Zealand choose not to review. Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test Day 2, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 20, 2026

बॉल ट्रैकिंग में आउट थे राहुल

न्यूजीलैंड के लिए सबसे निराशाजनक बात तब सामने आई, जब टीवी स्क्रीन पर इस गेंद का रिप्ले दिखाया गया। बॉल ट्रैकिंग के अनुसार गेंद पिचिंग के समय लाइन में थी, इम्पैक्ट भी स्टंप्स की लाइन में था और गेंद सीधे मिडिल तथा ऑफ स्टंप पर जाकर लग रही थी। DRS में इन तीनों स्थितियों को ‘थ्री रेड्स’ कहा जाता है। इसका मतलब था कि अगर न्यूजीलैंड समय रहते रिव्यू ले लेता तो केएल राहुल को आउट दिया जा सकता था। इस फैसले के बाद मैट हेनरी का गुस्सा साफ दिखाई दिया। उन्होंने निराशा में सिर हिलाया और अपना स्वेटर बाउंड्री के पार फेंक दिया।

पहले रिव्यू में भी न्यूजीलैंड से चूक

दिलचस्प बात यह है कि मैट हेनरी वाली घटना से कुछ ही देर पहले न्यूजीलैंड एक और DRS विवाद में उलझ चुका था। चौथे ओवर में काइल जैमीसन की गेंद केएल राहुल के पैड पर लगी थी। जैमीसन की अपील पर टॉम लैथम ने रिव्यू लिया, लेकिन स्निकोमीटर पर बल्ले और पैड के बीच संपर्क को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। थर्ड अंपायर ने उपलब्ध सबूतों को पर्याप्त नहीं माना और राहुल को नॉट आउट करार दिया। इस रिव्यू के बाद न्यूजीलैंड का एक रिव्यू खत्म हो गया। बाद में इसी वजह से हेनरी की अपील पर लैथम शायद दूसरा रिव्यू गंवाने का जोखिम नहीं लेना चाहते थे।

राहुल ने जीवनदान का उठाया फायदा

इस बड़े जीवनदान के बाद केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी की और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का सामना करते हुए अपनी पारी को आगे बढ़ाया। उन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर भारतीय पारी को मजबूत शुरुआत दी। यशस्वी जायसवाल ने 85 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जबकि केएल राहुल ने नाबाद 52 रन बनाए। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 130 रनों की साझेदारी हुई। दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 159 रन बना लिए थे। देवदत्त पडिक्कल 16 रन बनाकर राहुल का साथ दे रहे थे। भारत अभी न्यूजीलैंड के पहली पारी के 368 रनों के स्कोर से 209 रन पीछे है।