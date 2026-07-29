Anup Jalota Famous Bhajans: अनूप जलोटा के 5 अमर भजन, जो आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं

Anup Jalota Famous Bhajans: पद्मश्री अनूप जलोटा के सदाबहार भजन आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं. जानिए उनके 5 लोकप्रिय भजनों की खासियत, जिनमें भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है.

Anup Jalota Popular Top 5 Bhajans: भारतीय भक्ति संगीत को नई पहचान देने वाले पद्मश्री सम्मानित गायक Anup Jalota आज भी अपने मधुर स्वरों और भावपूर्ण गायकी के लिए जाने जाते हैं. उनके भजनों में आध्यात्मिकता, प्रेम और भक्ति का ऐसा संगम मिलता है, जो हर पीढ़ी के श्रोताओं को आकर्षित करता है.

समय बदलने के साथ उनकी लोकप्रियता भी नई पीढ़ी तक पहुंची है. खासतौर पर युवाओं के बीच उनके कई पुराने भजन फिर से सुने जा रहे हैं और सोशल मीडिया व डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उन्हें खूब पसंद किया जा रहा है.

अनूप जलोटा के 5 सबसे लोकप्रिय भजन (Anup Jalota Famous Bhajans)

ऐसी लागी लगन

ये अनूप जलोटा के सबसे फेमस भजनों में से एक है. इसमें भक्त मीरा की भगवान कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम को बेहद भावुक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है. इसकी सरल धुन और गहरे आध्यात्मिक भाव इसे सदाबहार बनाते हैं.

रंग दे चुनरिया

‘रंग दे चुनरिया’ भक्ति और समर्पण की भावना को दर्शाने वाला एक मधुर भजन है. इसकी लय और अनूप जलोटा की आवाज इसे श्रोताओं के बीच खास स्थान दिलाती है. ये गीत ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास और प्रेम का संदेश देता है.

मैं नहीं माखन खायो

भगवान कृष्ण के बचपन की चंचल लीलाओं पर आधारित ये भजन अपनी मासूमियत और मधुरता के लिए प्रसिद्ध है. इसमें कृष्ण की नटखट छवि को सुंदर तरीके से दिखाया गया है, जो हर उम्र के लोगों को पसंद आती है.

जग में सुंदर है दो नाम

ये एक फेमस आध्यात्मिक रचना है, जिसमें भगवान के नाम के स्मरण की महिमा बताई गई है. इसकी शांत धुन और प्रेरणादायक शब्द इसे भजन प्रेमियों के बीच हमेशा लोकप्रिय बनाए रखते हैं.

चदरिया झीनी रे झीनी

ये गहरा आध्यात्मिक भजन जीवन और आत्मा को एक प्रतीकात्मक चादर के रूप में समझाता है. इसके शब्द मनुष्य के अस्तित्व, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक यात्रा की ओर संकेत करते हैं.

आज भी कायम है अनूप जलोटा के भजनों का प्रभाव

अनूप जलोटा के भजन केवल धार्मिक संगीत तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक भावनाओं का हिस्सा बन चुके हैं. उनकी आवाज में मौजूद शांति और भावनात्मक गहराई इन गीतों को हर दौर में प्रासंगिक बनाए रखती है.