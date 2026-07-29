Haryana Weather : हरियाणा में एक साथ दो मौसमी चक्र सक्रिय, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग ने हरियाणा में आज से लेकर एक अगस्त तक मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहने की संभावना जताई है। इस दौरान प्रदेश के ज्यादात्तर जिलों में बारिश की संभावना जताई है। जबकि कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है।

आज और कल जारी रहेगा बारिश का सिलसिला, एक अगस्त के बाद फिर कमजोर पड़ सकता है मानसून

Haryana Weather (आज समाज), चंडीगढ़ : हरियाणा में वर्तमान में एक साथ दो मौसमी चक्र सक्रिय हैं। इन्हीं के प्रभाव से प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। दरअसल कई दिन के ब्रेक के बाद सोमवार को मानसून दोबारा से हरियाणा में सक्रिय हुआ था। इसके बाद सोमवार रात को प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश का यह दौर मंगलवार को भी जारी रहा। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने आज यानी 29 व 30 जुलाई को भी यह मौसमी गतिविधियां जारी रहने की संभावना जताई है। मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने पर पंजाब पर एक चक्रवात बनने से राजस्थान से होकर गुजर रही मानसून टर्फ हरियाणा, एनसीआर व दिल्ली पर एक्टिव है।

जिलेवार इस तरह रहेगा मौसम का हाल

इसके असर से प्रदेश में 30 जुलाई तक पूर्वी व पश्चिमी हवाओं के मिलने से उत्तरी पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर व कुरुक्षेत्र में अति भारी और पूर्वी जिलों करनाल, पानीपत व सोनीपत में मूसलाधार बारिश की संभावना है। वहीं, मध्यवर्ती और दक्षिणी जिलों रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह व पलवल में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश जबकि पश्चिमी जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी व महेंद्रगढ़ में हल्की बारिश की संभावना बन रही है। उधर कई जिलों में नमी वाली हवाओं के पहुंचने से सोनीपत, नूंह, करनाल, महेंद्रगढ़ व हिसार जिलों में बिखराव वाली हल्की बारिश हुई।

उमस और गर्मी से मिलेगी राहत

प्रदेश में सोमवार से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला अगले दो से तीन दिन तक जारी रहने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो प्रदेश में न केवल तापमान में गिरावट दर्ज होगी बल्कि लोगों को गर्मी से भी राहत मिलेगी। वहीं आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 25 जुलाई तक हरियाणा में 132.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि में सामान्य वर्षा 175.4 मिलीमीटर होनी चाहिए थी। यानी प्रदेश में अब तक सामान्य से 24 प्रतिशत कम बारिश हुई है।

फिलहाल केवल छह जिलों में सामान्य या सामान्य के आसपास वर्षा दर्ज हुई है, जबकि 16 जिलों में बारिश का आंकड़ा सामान्य से नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग को उम्मीद है कि अगले चार दिनों की अच्छी बारिश से वर्षा की कमी कुछ हद तक कम हो सकती है।

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