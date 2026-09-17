Gippy Grewal News: पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के साथ फ्लाइट में बदसलूकी ! एयर कनाडा के स्टाफ ने धमकी भी दी

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Amit Upadhyay
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Gippy Grewal Air Canada Row: पंजाबी गायक और एक्टर गिप्पी ग्रेवाल ने एयर कनाडा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक फ्लाइट में बिजनेस क्लास का टिकट होने के बावजूद इकोनॉमी सीट दी गई। इसके अलावा स्टाफ ने फ्लाइट से उतारने की धमकी भी दी।
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एयर कनाडा की एक फ्लाइट में गिप्पी ग्रेवाल के साथ स्टाफ ने बदतमीजी की।

Gippy Grewal Latest News: पंजाबी सिंगर और एक्टर गिप्पी ग्रेवाल ने एयर कनाडा की फ्लाइट में अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई है। गिप्पी का आरोप है कि उन्होंने बिजनेस क्लास की सीट के लिए पूरा पेमेंट किया था, लेकिन टोरंटो से नेवार्क जाने वाली एयर कनाडा की AC1504 फ्लाइट में उन्हें इकोनॉमी क्लास में बैठाया गया। गिप्पी ने 16 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना अनुभव शेयर किया। उन्होंने एयरलाइन को टैग करते हुए इसे बेहद खराब अनुभव बताया। जब उन्होंने सीट बदलने की वजह पूछी तो स्टाफ ने कहा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता और उनके पास या तो इकोनॉमी में सफर करने या फ्लाइट छोड़ने का विकल्प है। हालांकि बाद में एयर कनाडा ने उनसे माफी मांगी है।

बिजनेस क्लास के पैसे दिए, फिर इकोनॉमी सीट क्यों?

गिप्पी के मुताबिक वह कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं मांग रहे थे। उनका कहना था कि उन्होंने जिस बिजनेस क्लास सीट के लिए पैसे दिए हैं, वह उन्हें मिलनी चाहिए और सीट बदलने की वजह भी बताई जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह लगातार इस बारे में सवाल करते रहे, तो उन्हें विमान से उतारने की बात कही गई। स्टाफ ने उन्हें फ्लाइट से उतारने की धमकी दी। स्टाफ ने गलत व्यवहार किया। गिप्पी ने यह भी कहा कि मामला सिर्फ सीट बदलने का नहीं था, बल्कि उन्हें इस बदलाव का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया।

सोशल मीडिया पर एयर कनाडा ने मांगी माफी

गिप्पी की पोस्ट के बाद एयर कनाडा ने X पर जवाब दिया। एयरलाइन ने उनके अनुभव के लिए माफी मांगी और उनसे बुकिंग रेफरेंस और टिकट पर दर्ज पूरा नाम निजी संदेश के जरिए भेजने को कहा, ताकि मामले की जांच की जा सके। हालांकि एयर कनाडा ने सार्वजनिक रूप से अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि गिप्पी को बिजनेस क्लास से इकोनॉमी में क्यों शिफ्ट किया गया था। यह भी साफ नहीं है कि एयरलाइन की तरफ से किराए के अंतर या किसी मुआवजे की पेशकश की गई है या नहीं। गिप्पी ने जिस फ्लाइट का जिक्र किया है, वह Air Canada AC1504 है।

गिप्पी ने कहा- मैं कोई खास सुविधा नहीं मांग रहा था

गिप्पी ने अपनी बात साफ करते हुए कहा कि उनका मुद्दा किसी खास ट्रीटमेंट का नहीं था। वह सिर्फ उस सीट की मांग कर रहे थे जिसके लिए उन्होंने भुगतान किया था और यह जानना चाहते थे कि उनकी सीट क्यों बदली गई। उनकी पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर चर्चा शुरू हो गई। एयर कनाडा ने मामले की जांच के लिए गिप्पी से बुकिंग की जानकारी मांगी है। फिलहाल इतना साफ है कि गिप्पी ग्रेवाल ने बिजनेस क्लास से इकोनॉमी में सीट दिए जाने का आरोप लगाया है, उन्होंने स्टाफ के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं और एयर कनाडा ने मामले पर माफी मांगते हुए जांच की बात कही है।