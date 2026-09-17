बाइक 10 फीट तक पत्नी को घसीटती गई , मौत के बाद पति ने रोते हुए शेयर किया VIDEO, 96 घंटे बाद आरोपी गिरफ्तार

अहमदाबाद के शीलज में 12 सितंबर की रात हुआ सड़क हादसा बेहद दर्दनाक होने के साथ-साथ किसी क्राइम थ्रिलर की कहानी से कम नहीं रहा।.गरबा क्लास से लौट रहे दंपति को तेज रफ्तार पल्सर बाइक ने टक्कर मार दी.

नई दिल्ली. अहमदाबाद के शीलज में 12 सितंबर की रात एक बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ. एक दंपति गरबा क्लास लेने के बाद अपने घर वापस लौट रहे थे. ऐसे में तेज रफ्तार पल्सर बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी. हादसे में स्कूटर पर सवार निशि गंभीर रूप से घायल हो गईं. इस टक्कर के बाद जो जो निर्दयता देखने को मिली वो दिल दहलाने वाली थी. पति के साथ स्कूटी पर बैठी महिला को करीब 10 फीट तक सड़क पर घिसटती चली गईं. निशि को पास के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई. हादसे के बाद बाइक सवार आरोपी मौके पर बाइक छोड़कर फरार हो गया.

जब यह मामला सामने आया और तो पुलिस ने हादसे को लेकर जांच शुरू की. बोपल पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाला. स्कूटी को जिस बाईक से टक्कर मारी गई थी उसे बाइक सवाल मौके पर छोड़ कर भाग गए थे. वो पल्सर ही पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बना. बाइक की जांच के दौरान यह पता चला की इसे चलाने वालों का संबंध राजस्थान से है. उस घर के मालिक से पूछताछ की गई तो पता चला कि संदिग्ध युवक घरेलू सहायक के रूप में काम करता था.

पुलिस की जांच में इस बात का पता चला कि आरोपी का नाम सुनील परमार है. वह राजस्थान के डूंगरपुर का रहने वाला है. पुलिस को इस बात का यकीन है कि हादसे की रात सुनील ही पल्सर चला रहा था. टक्कर के दौरान वो भी चोटिल हो गया था और उसके सिर, पीठ में भी चोट लगी थी. उसको स्थानीय लोगों ने ही एंबुलेंस बुलाकर उसे सोला सिविल अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में जब उसे होश आया तो पुलिस के पकड़े जाने का डर से भाग खड़ा हुआ. वहां से अपने दोस्त के घर चला गया. जानकारी के मुताबिक दोस्त के घर से सुनील बस से डूंगरपुर पहुंच गया. बिना इलाज कराए घर पर आराम करने लगा. पुलिस टीम उसकी तलाश करते हुए डूंगरपुर पहुंची जहां पुलिस के सामने उसने हादसे की बात स्वीकार कर ली. उसे यह जानकारी नहीं थी कि टक्कर में महिला की मौत हो चुकी है. मौत की जानकारी मिलने पर वह रोने लगा.

घटना में जिस महिला निशि की मौत हुई वो कोरियोग्राफर हार्दिक दर्जी की पत्नी थीं. इस घटना के वक्त दोनों गणेशोत्सव का सामान लेकर घर लौट रहे थे. निशि स्कूटर पर थीं और हार्दिक बाइक पर पीछे चल रहे थे. शीलज कैनाल रोड पर मोड़ के दौरान तेज रफ्तार पल्सर ने स्कूटर को टक्कर मार दी. आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर हादसे के दो दिन बाद हार्दिक ने सोशल मीडिया पर रोते हुए वीडियो पोस्ट कर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की थी.