बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए आगे आईं अक्षरा सिंह, महिलाओं की परेशानियों का किया जिक्र

Akshara Singh Bihar Floods: भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर जरूरतमंदों को राहत सामग्री बांटी. उन्होंने महिलाओं की दिक्कतों पर चिंता जताते हुए बिहार की बेटी के तौर पर मदद जारी रखने की बात कही.

Akshara Singh Bihar Floods: भोजपुरी सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह इन दिनों अपने सामाजिक सरोकार को लेकर सुर्खियों में हैं. बिहार में बाढ़ से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है. ऐसे मुश्किल समय में अक्षरा सिंह प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचीं और लोगों से मुलाकात कर जमीनी हालात का जायजा लिया. उन्होंने जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री भी वितरित की.

महिलाओं की मुश्किलों पर अक्षरा ने जताई चिंता

अपने दौरे के दौरान अक्षरा सिंह ने खासतौर पर बाढ़ प्रभावित महिलाओं की परेशानियों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि एक महिला होने के नाते उन्होंने महिलाओं की जरूरतों को समझते हुए अपनी ओर से मदद करने की कोशिश की. अक्षरा सिंह ने कहा, ‘महिलाओं को बाढ़ के दौरान बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. मैं खुद प्रभावित इलाके में गई थीं और वहां के हालात को अपनी आंखों से देखा.

महिलाओं के लिए जो छोटी-मोटी मदद संभव थी, मैंने अपनी तरफ से करने की कोशिश की. मैं चाहती हूं कि भगवान मुझे आगे और काबिल बनाए, ताकि मैं लोगों के लिए इससे ज्यादा काम कर सकूं.’

बिहार से अपने रिश्ते को बताया अहम

अक्षरा सिंह ने बिहार के लोगों के प्रति अपने जुड़ाव को भी इस पहल की वजह बताया. उन्होंने कहा, ‘मैं बिहार की बेटी हूं और इसलिए लोगों के मुश्किल समय में उनके साथ खड़ा होना मेरी जिम्मेदारी है. मुझे जो पहचान, नाम और मुकाम मिला है, उसमें बिहार के लोगों का बड़ा योगदान है.’

कई जिलों में बाढ़ से प्रभावित जनजीवन

बिहार में बाढ़ के चलते कई इलाकों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. गंगा, गंडक, कोसी समेत कई नदियों के जलस्तर और पानी के फैलाव से बड़ी संख्या में परिवार प्रभावित हुए हैं. कई लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में जाना पड़ा है.

ऐसा रहा अक्षरा सिंह का फिल्मी सफर

अक्षरा सिंह ने साल 2010 में भोजपुरी फिल्म ‘सत्यमेव जयते’ से अभिनय की शुरुआत की थी. इसके बाद वह ‘प्राण जाए पर वचन न जाए’, ‘बलमा बिहार वाला’, ‘प्रतिज्ञा 2’, ‘सत्या’, ‘तबादला’, ‘सरकार राज’ और ‘मां तुझे सलाम’ जैसी फिल्मों में नजर आईं.

भोजपुरी फिल्मों के अलावा उन्होंने ‘कालाटीका’, ‘सूर्यपुत्र कर्ण’ और ‘पोरस’ जैसे हिंदी टीवी शोज में भी काम किया. वह ‘बिग बॉस ओटीटी’ के पहले सीजन का हिस्सा भी रहीं. अभिनय के साथ-साथ उन्होंने गायिका के तौर पर भी अपनी पहचान बनाई है.