Punjab Bandh: मोहाली में दिखा पंजाब बंद का असर, चंडीगढ़-खरड़ हाईवे पर यात्री फंसे, जानें 10 बड़े अपडेट्स

Punjab Bandh Latest Update: बंदी सिखों की रिहाई की मांग को लेकर कौमी इंसाफ मोर्चा के पंजाब बंद का मोहाली, खरड़ और जीरकपुर में व्यापक असर देखने को मिला। कई जगह प्रदर्शनकारियों ने सड़कें रोक दीं, जिससे चंडीगढ़-खरड़ हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ और यात्री जाम में फंस गए।

Punjab Bandh Latest News: पंजाब बंद का असर शुक्रवार सुबह से ही मोहाली और ट्राईसिटी के आसपास के इलाकों में साफ दिखाई दिया। बंदी सिखों की रिहाई की मांग को लेकर कौमी इंसाफ मोर्चा (QIM) के आह्वान पर सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रखा गया है। मोहाली में कई प्रमुख सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने रास्ते रोके, जबकि पुलिस ने संवेदनशील जगहों पर बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक को कंट्रोल किया। इसका सबसे ज्यादा असर चंडीगढ़-खरड़ मार्ग पर देखने को मिला, जहां सुबह के समय बड़ी संख्या में यात्री जाम में फंस गए।

मोहाली में सुबह से कम दिखा ट्रैफिक

बंद के कारण मोहाली की सड़कों पर सामान्य दिनों के मुकाबले शुक्रवार सुबह ट्रैफिक काफी कम रहा। कई बाजारों और कारोबारी इलाकों में दुकानें बंद रहीं। दूसरी ओर, जहां प्रदर्शनकारियों ने सड़कें रोकीं, वहां पुलिस ने बैरिकेड लगाकर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया। पंजाब बंद का आह्वान मूल रूप से बंदी सिखो की रिहाई की मांग को लेकर किया गया है। मोर्चा का कहना है कि लंबे समय से जेलों में बंद कुछ सिख कैदियों की रिहाई की मांग पर सरकार को कदम उठाना चाहिए।

चीमा बॉयलर लाइट प्वाइंट पर सड़क जाम

मोहाली में चीमा बॉयलर लाइट प्वाइंट के पास प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर धरना देकर वाहनों की आवाजाही प्रभावित की। वहीं खरड़ के गोपाल स्वीट्स लाइट प्वाइंट पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियां सड़क के बीच खड़ी किए जाने से रास्ते पर यातायात बाधित रहा। चंडीगढ़-खरड़ रूट पर सुबह के व्यस्त समय में इसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ा। कई लोग अपने काम और दूसरे जरूरी कार्यों के लिए निकल रहे थे, लेकिन रास्ते में जाम के कारण उन्हें परेशानी हुई।

देसू माजरा फ्लाईओवर के पास हाईवे प्रभावित

देसू माजरा फ्लाईओवर के पास भी प्रदर्शन के कारण चंडीगढ़-खरड़ मुख्य मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ। यहां निजी वाहन खड़े किए जाने और पुलिस बैरिकेडिंग के चलते सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं। सुबह करीब 9 बजे इस रास्ते पर बड़ी संख्या में यात्री फंसे नजर आए। चंडीगढ़ से खरड़ और खरड़ से चंडीगढ़ आने-जाने वाले लोगों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ा। मोहाली में पहले भी बंद और किसान प्रदर्शनों के दौरान खरड़, कुराली, मोहाली और आसपास के प्रमुख रास्तों पर जाम की स्थिति बनती रही है।

चंडीगढ़-मोहाली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग

बंद को देखते हुए मोहाली पुलिस ने YPS चौक और जेल रोड के पास चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई। पुलिस ने संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेड लगाए हैं ताकि प्रदर्शनकारी चंडीगढ़ की ओर अचानक आगे न बढ़ सकें। हालांकि पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मोहाली में दूसरे प्रवेश और निकास मार्ग आम लोगों के लिए खुले रखे गए हैं। पुलिस का कहना है कि जरूरी काम से जाने वाले लोगों की आवाजाही को पूरी तरह रोकने का उद्देश्य नहीं है। यह इलाका पहले भी कौमी इंसाफ मोर्चा के प्रदर्शन का केंद्र रहा है। 15 अगस्त को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच इसी सीमा क्षेत्र में तनाव हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया था।

ट्राईसिटी चंडीगढ़ में सुरक्षा बढ़ाई गई

पंजाब बंद को देखते हुए मोहाली और चंडीगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। मोहाली में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बल रखा गया है। पुलिस की कोशिश है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे और बंद के दौरान किसी व्यक्ति को जबरन दुकान, संस्थान या सड़क बंद करने के लिए मजबूर न किया जाए। प्रशासन ने जरूरी सेवाओं को जारी रखने पर भी जोर दिया है।

मोहाली में स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई

बंद का असर स्कूलों पर भी दिखाई दिया। मोहाली के कई निजी स्कूलों ने शुक्रवार को कक्षाएं ऑनलाइन कर दीं। वहीं सरकारी स्कूलों में भी छात्रों की उपस्थिति सामान्य से काफी कम रही। डेराबस्सी और लालड़ू में एहतियात के तौर पर कई निजी स्कूल बंद रहे। हालांकि स्कूल बंद रखने को लेकर पूरे राज्य के लिए सरकार की ओर से एक समान आदेश जारी नहीं किया गया था। कई निजी स्कूलों ने स्थानीय स्थिति और छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए खुद फैसला लिया।

कैब, बाइक और ऑटो सेवाओं पर भी असर

मोहाली और चंडीगढ़ में ऐप आधारित कैब और बाइक सेवाओं की उपलब्धता भी शुक्रवार सुबह कम रही। सड़कों पर सामान्य दिनों की तुलना में कैब और बाइक कम दिखाई दीं। ऑटो रिक्शा की संख्या भी कम रही। सड़क जाम और कई प्रमुख रास्तों पर बैरिकेडिंग के कारण ड्राइवरों और यात्रियों दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

जीरकपुर में भी बाजारों पर दिखा असर

पंजाब बंद का असर जीरकपुर में भी देखने को मिला। पटियाला रोड चौक के आसपास सुबह अधिकांश दुकानें बंद रहीं और सामान्य दिनों की तुलना में ट्रैफिक कम नजर आया। जीरकपुर से चंडीगढ़, मोहाली और पटियाला की ओर जाने वाले लोगों को भी स्थानीय ट्रैफिक स्थिति का सामना करना पड़ा।

अजीजपुर टोल प्लाजा पर किसानों का प्रदर्शन

अजीजपुर टोल प्लाजा पर विभिन्न किसान संगठनों ने भी पंजाब बंद के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बंदी सिंहों की रिहाई की मांग उठाई और लोगों से बंद का समर्थन करने की अपील की। बंद को कई किसान और सिख संगठनों का समर्थन मिला है। SGPC ने भी बंद का समर्थन करते हुए अपने कार्यालयों और संस्थानों को 21 अगस्त को बंद रखने का ऐलान किया था।

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पर भी बंद का असर

खरड़ इलाके में स्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के आसपास भी बंद का असर देखने को मिला। क्षेत्र में सड़क यातायात प्रभावित होने और स्कूल-कॉलेजों की गतिविधियों पर असर पड़ने से छात्रों और स्टाफ की आवाजाही प्रभावित हुई। बंद के कारण छात्रों को अपने संस्थान की ओर से जारी स्थानीय सूचना के आधार पर ही कैंपस आने-जाने की सलाह दी गई।

दोपहर 2 बजे तक रह सकता है असर

कौमी इंसाफ मोर्चा ने बंद का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक रखा है। इस दौरान बाजार, परिवहन, सड़क यातायात और कुछ शिक्षण संस्थानों की गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि अस्पताल, एंबुलेंस, मेडिकल स्टोर और अन्य जरूरी सेवाओं को बंद से बाहर रखने की बात कही गई है।