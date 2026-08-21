Haryana News: हिमांशु सोनीपत ने ली विनोद पानू की हत्या की जिम्मेदारी, बिश्नोई गैंग से होने का दावा

हिसार में गुरुवार को कुख्यात गैंगस्टर विनोद पानू उर्फ काना की दिनदिहाड़े हुई हत्या की जिम्मेदारी कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर हिमांशु सोनीपत ने ली है। हिसार अदालत परिसर में अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर थुराना गांव निवासी गैंगस्टर विनोद काना की हत्या कर दी।

Haryana News: हिसार में गुरुवार को कुख्यात गैंगस्टर विनोद पानू उर्फ काना की दिनदिहाड़े हुई हत्या की जिम्मेदारी कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर हिमांशु सोनीपत ने ली है। हिसार अदालत परिसर में अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर थुराना गांव निवासी गैंगस्टर विनोद काना की हत्या कर दी। विनोद पानू हिसार का मोस्ट वांटेड बदमाश था और उसके खिलाफ हत्या समेत करीब 40 आपराधिक मामले दर्ज थे। हत्या की जिम्मेदारी लेने के लिए जारी पोस्ट में सोनीपत ने दावा किया कि उसने रोहित सोनीपत उर्फ बुड्ढा, अनिल पंडित और हरमन संधु के कहने पर विनोद काना की हत्या की है।

विरोधी गुट से संबंध रखने का दावा

उसने पोस्ट में दावा किया कि पानू विरोधी गुट से मिला हुआ था और उसी के लिए उसने उसकी हत्या को अंजाम दिया। पोस्ट में कथित तौर पर कई अन्य लोगों को धमकियां दी गई हैं और उन्हें भी यही अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। हालांकि, सोशल मीडिया पर की गई इस पोस्ट की सत्यता की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस हत्या के इस मामले की जांच कर रही है और और जांच ऑनलाइन किए गए दावे की भी जांच कर सकती है।

विधायक के पीए के भतीजे की हत्या की

बताया जा रहा है कि विनोद ने विधायक सावित्री जिंदल के पीए के भतीजे की हत्या भी की थी। वारदात के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस मामले में हिसार के एएसपी मयंक मुदगिल ने बताया कि फायरिंग करने वाले एक आरोपी को पकड़ लिया गया है। हालांकि, अभी उसकी पहचान उजागर नहीं की गई है।

फायरिंग से कोर्ट में अफरा-तफरी

जानकारी के मुताबिक, गैंगस्टर विनोद काणा अपने साथियों के साथ कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचा था। इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने उस पर गोलियां चला दीं। अचानक हुई फायरिंग से कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों और अन्य लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

फायरिंग के बाद हमलावर मौके से भागने लगे। बताया जा रहा कि विनोद के साथियों ने एक आरोपी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को सरकारी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने विनोद काणा को मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने रखा था सात लाख का इनाम

पुलिस के अनुसार, विनोद काना का दिल्ली-एनसीआर समेत कई इलाकों में आपराधिक नेटवर्क था। सीआईए टीम ने उसे साल 2017 में झज्जर के भड़ावास इलाके से गिरफ्तार किया था। उस समय उस पर सात लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने उसके साथ सात अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था। उस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों के पास से रिवॉल्वर, कार्बाइन, पिस्टल, 12 बोर की बंदूकें और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए थे। पुलिस का कहना था कि आरोपी मंजीत गैंग के प्रदीप सोलंकी की हत्या की साजिश में थे।