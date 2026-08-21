Friday Ke Upay: शुक्रवार को चुपचाप कर लें ये 5 काम, मां लक्ष्मी की कृपा से दूर होगी पैसों की तंगी!

Friday Ke Upay: गरीबी और आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए लोग अलग-अलग धार्मिक उपाय करते हैं. हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है. इस दिन विधि-विधान से पूजा और कुछ विशेष उपाय करने से घर में सुख-शांति, सकारात्मकता और बरकत बनी रहने की मान्यता है.
धन को स्थायी बनाने के लिए करें ये उपाय
शास्त्रों में माता लक्ष्मी को ‘चंचला’ कहा गया है, अर्थात उनका एक स्थान पर स्थायी रूप से रहना स्वभाव नहीं माना जाता. इसलिए धन-संपत्ति को स्थिर बनाए रखने के लिए शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन के साथ कुछ उपाय किए जा सकते हैं.
कमलगट्टे की माला: शुक्रवार को उत्तर दिशा की ओर मुख करके कमलगट्टे की माला से ‘ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः’ मंत्र का 108 बार जाप करें.
कनकधारा स्तोत्र: आर्थिक परेशानियों से राहत की कामना के लिए शुक्रवार के दिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने की धार्मिक मान्यता है.
लौंग और कपूर: शाम के समय माता लक्ष्मी को पान में एक लौंग और कपूर अर्पित करें.
मुख्य द्वार पर दीपक: घर के मुख्य द्वार को अच्छी तरह साफ करके गंगाजल का छिड़काव करें. इसके बाद शाम को मुख्य द्वार के दाईं ओर घी का दीपक जलाएं.
चांदी का सिक्का: शुक्रवार की शाम चांदी के सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर चावल या गेहूं से भरे मिट्टी के बर्तन में उत्तर-पश्चिम दिशा में रखने की मान्यता है.
मां लक्ष्मी को क्या चढ़ाएं?
शुक्रवार को माता लक्ष्मी को कमल या गुलाब के फूल, खीर, मखाने, बताशे अथवा सफेद मिठाई का भोग लगाया जा सकता है. इसके अलावा लाल चुनरी और श्रृंगार सामग्री अर्पित करना भी शुभ माना जाता है.
माता लक्ष्मी की पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले का समय शुभ माना जाता है. शुक्रवार की विशेष पूजा के लिए प्रदोष काल, यानी सूर्यास्त के बाद का समय भी उत्तम माना गया है. सामान्यतः शाम 5:30 से 7:30 बजे के बीच पूजा की जा सकती है.
डिस्क्लेमर: ये उपाय धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं. इनके परिणामों को लेकर कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है.