Punjab News: कौमी इंसाफ मोर्चा ने आज 7 घंटे के लिए पंजाब बंद का किया ऐलान, जानें क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा

Punjab Bandh Today: बंदी सिखों की रिहाई की मांग को लेकर कौमी इंसाफ मोर्चा ने शुक्रवार को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक सात घंटे के पंजाब बंद का ऐलान किया है। कई किसान संगठनों ने भी बंद का समर्थन किया है। इसके चलते बाजार, बस सेवा, स्कूल-कॉलेज और आवाजाही प्रभावित हो सकती है।

Punjab Latest News: पंजाब में शुक्रवार को सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। बंदी सिखों की रिहाई की मांग को लेकर कौमी इंसाफ मोर्चा ने सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक सात घंटे के पंजाब बंद का आह्वान किया है। इस बंद को कई सिख संगठनों और किसान संगठनों का समर्थन मिला है। बाजार, सार्वजनिक परिवहन और कई अन्य सेवाओं पर इसका असर पड़ने की संभावना है। हालांकि अस्पताल, मेडिकल स्टोर और आपातकालीन सेवाओं को बंद से बाहर रखने की बात कही गई है। मोर्चा ने लोगों से बंद को शांतिपूर्ण तरीके से सफल बनाने की अपील की है। साथ ही दुकानदारों, व्यापारियों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और शिक्षण संस्थानों से सात घंटे तक सहयोग करने को कहा गया है। प्रशासन की ओर से इसे लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा बंद

मोर्चा के मुताबिक पंजाब बंद सुबह 7 बजे शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक चलेगा। इस दौरान लोगों से गैर-जरूरी यात्रा से बचने की अपील की गई है। हालांकि बंद के कारण हर जगह एक जैसा असर हो, यह जरूरी नहीं है। कुछ जिलों में बाजार और परिवहन पूरी तरह प्रभावित हो सकते हैं, जबकि कुछ जगहों पर सामान्य गतिविधियां जारी रह सकती हैं। मोर्चा ने पंजाब के व्यापारियों और दुकानदारों से बंद का समर्थन करने की अपील की है। इसके चलते कई शहरों में दुकानें और बाजार बंद रहने की संभावना है।

बस और दूसरे सार्वजनिक परिवहन पर असर

बंद का सबसे बड़ा असर बस और सार्वजनिक परिवहन पर पड़ने की आशंका है। मोर्चा ने परिवहन संगठनों से सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक बसों और अन्य वाहनों का संचालन रोकने की अपील की है। लुधियाना में बस ऑपरेटरों की ओर से करीब 800 बसों के सड़कों से दूर रहने की जानकारी सामने आई है। इससे दूसरे शहरों के बीच सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है। ट्रेन सेवाओं पर भी असर पड़ने की आशंका जताई गई है। मोर्चा ने रेलवे सेवाओं को बंद रखने की अपील की है, लेकिन ट्रेन संचालन पर वास्तविक असर स्थानीय परिस्थितियों और सुरक्षा व्यवस्था पर निर्भर करेगा।

स्कूल-कॉलेज को लेकर क्या स्थिति है?

स्कूलों को लेकर अलग-अलग जगहों पर स्थिति अलग है। पंजाब में निजी स्कूलों के संगठनों ने बंद को देखते हुए स्कूल बंद रखने की घोषणा की है, जबकि सरकारी स्तर पर पूरे राज्य के लिए सामान्य छुट्टी का आदेश नहीं दिया गया है। पंजाब बंद के कारण पंजाब यूनिवर्सिटी ने 21 अगस्त को होने वाली कुछ परीक्षाएं भी स्थगित की हैं। ऐसे में छात्रों को अपने स्कूल, कॉलेज या परीक्षा केंद्र से जारी स्थानीय सूचना जरूर देखनी चाहिए।

अस्पताल और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे

मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि आम लोगों की जरूरी सेवाओं को बंद से बाहर रखा जाएगा। अस्पताल, मेडिकल स्टोर, एंबुलेंस और आपातकालीन सेवाएं चालू रखने की बात कही गई है। शादी, अंतिम संस्कार, परीक्षा या एयरपोर्ट जाने जैसे जरूरी कामों के लिए भी लोगों को आवाजाही की अनुमति देने की बात कही गई है।

क्यों बुलाया गया है पंजाब बंद?

कौमी इंसाफ मोर्चा की मुख्य मांग बंदी सिखों की रिहाई है। मोर्चा का आरोप है कि कुछ सिख कैदी अपनी सजा पूरी करने के बावजूद जेल में हैं। इसके अलावा मोर्चा ने अपने समर्थकों पर दर्ज मामलों और हाल में हुए विरोध-प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी उठाया है। बंद का ऐलान 15 अगस्त को चंडीगढ़ में हुए एक प्रदर्शन के बाद किया गया। कौमी इंसाफ मोर्चा के समर्थक पंजाब के राज्यपाल के आवास की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड हटाने की कोशिश भी की थी। इसके बाद मोर्चा ने 21 अगस्त को पंजाब बंद का ऐलान किया।