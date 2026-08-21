Haryana Gold Silver Price Today 21 August 2026: सोना-चांदी हुआ महंगा खरीदने से पहले देखनी पड़ेगी जेब! जानें आज का नया रेट

Haryana Gold Silver Price Today 21 August 2026: आज 21 अगस्त 2026 को हरियाणा में 24 कैरेट सोना ₹1,54,565-₹1,55,110 और 22 कैरेट ₹1,41,581-₹1,43,050 प्रति 10 ग्राम रहा. जानें चांदी का हाल.

Haryana Gold Silver Price Today 21 August 2026: हरियाणा में 21 अगस्त 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती देखने को मिल रही है. राज्य में 24 कैरेट सोने का भाव लगभग ₹1,54,565 से ₹1,55,110 प्रति 10 ग्राम के बीच कारोबार कर रहा है. वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹1,41,581 से ₹1,43,050 प्रति 10 ग्राम दर्ज की जा रही है. शहर और स्थानीय ज्वेलर के अनुसार कीमतों में थोड़ा अंतर संभव है.

हरियाणा में 24 कैरेट सोने का भाव

आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,54,565 से ₹1,55,110 प्रति 10 ग्राम के आसपास है. शुद्धता के लिहाज से 24 कैरेट गोल्ड को सबसे शुद्ध सोना माना जाता है और निवेश के लिए इसकी मांग बनी रहती है.

एक ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹15,020 से ₹15,510 प्रति ग्राम के बीच हो सकती है. हालांकि, अंतिम खरीद मूल्य में स्थानीय बाजार, ज्वेलर और अन्य शुल्क के कारण अंतर देखने को मिल सकता है.

22 कैरेट सोने की कीमत

आभूषण बनाने में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने का भाव आज हरियाणा में करीब ₹1,41,581 से ₹1,43,050 प्रति 10 ग्राम है. 22 कैरेट सोने में अन्य धातुओं की मिलावट होने के कारण इसकी कीमत 24 कैरेट गोल्ड की तुलना में कम रहती है.

हरियाणा में चांदी का आज का भाव

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमत भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है. हरियाणा में चांदी का भाव करीब ₹255.10 से ₹260 प्रति ग्राम चल रहा है. 10 ग्राम चांदी की कीमत ₹2,551 से ₹2,600 तक है. वहीं, 1 किलोग्राम चांदी खरीदने पर कीमत लगभग ₹2,55,100 से ₹2,60,000 बैठती है. अलग-अलग शहरों और कारोबारियों के अनुसार वास्तविक बाजार भाव में मामूली बदलाव हो सकता है.

सोना या चांदी खरीदने से पहले स्थानीय ज्वेलर से ताजा रेट की पुष्टि करना जरूरी है. आभूषणों की कीमत में मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्क जुड़ने के बाद अंतिम बिल बाजार भाव से अलग हो सकता है.