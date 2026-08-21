Mohali Hospital Accident: मोहाली के निर्माणाधीन अस्पताल में मिट्टी धंसी, 2 मजदूरों की मौत, एक घायल

Mohali Aerocity Accident News: मोहाली के एयरोसिटी में गुरुवार रात निर्माणाधीन अस्पताल की बेसमेंट में अचानक मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे के समय वहां मजदूर काम कर रहे थे। मिट्टी और मलबे की चपेट में आने से दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर घायल हुआ है।

Mohali Hospital Accident News: पंजाब के मोहाली में गुरुवार रात एक निर्माणाधीन अस्पताल में एक हादसा हो गया। एयरपोर्ट रोड के पास एयरोसिटी के सेक्टर 82 में अंडर कंस्ट्रक्शन अस्पताल के बेसमेंट में अचानक मिट्टी का हिस्सा धंस गया। उस समय वहां मजदूर निर्माण कार्य में जुटे थे। हादसे में दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर घायल हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और मलबा हटाने का काम शुरू किया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक हादसा उस समय हुआ, जब एयरोसिटी में एक निजी अस्पताल की निर्माणाधीन इमारत की बेसमेंट में काम चल रहा था। अचानक बेसमेंट के पास की मिट्टी का एक हिस्सा खिसक गया और वहां काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। कुछ मजदूरों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई गई थी।

दो मजदूरों की मौत, एक घायल

पुलिस के अनुसार मलबे से दो लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। एक अन्य मजदूर घायल हुआ और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बचाव दल ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी मौके पर तलाशी जारी रखी कि कहीं कोई और मजदूर मलबे के नीचे न फंसा हो। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि वहां काम कर रहे मजदूरों के मुताबिक शायद कोई अन्य व्यक्ति मलबे में नहीं दबा था, फिर भी एहतियात के तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा गया।

कहां हुआ यह दर्दनाक हादसा?

यह हादसा मोहाली के एयरोसिटी स्थित सेक्टर 82, एयरपोर्ट रोड के पास हुआ। यह इलाका तेजी से विकसित हो रहा है और यहां कई व्यावसायिक और संस्थागत निर्माण परियोजनाएं चल रही हैं। हादसे वाली जगह पर एक निजी अस्पताल का निर्माण चल रहा था। उपलब्ध रिपोर्टों में अस्पताल का नाम और इमारत के मालिक को लेकर अलग-अलग जानकारी सामने आई है। पुलिस ने भी इस संबंध में जांच जारी होने की बात कही है।

हादसे की असली वजह क्या थी?

फिलहाल मिट्टी धंसने की सटीक वजह आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई है। पुलिस और संबंधित अधिकारी घटना की परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं। जांच में यह देखा जा सकता है कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा के जरूरी इंतजाम किए गए थे या नहीं, बेसमेंट की खुदाई और मिट्टी को रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था थी या नहीं और काम के दौरान निर्धारित सुरक्षा नियमों का पालन किया जा रहा था या नहीं। स्थानीय लोगों ने निर्माण स्थल पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल उठाए हैं।

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

हादसे के बाद पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के सामने अब कई सवाल हैं कि निर्माण के दौरान कितने मजदूर मौके पर मौजूद थे, बेसमेंट में किस तरह का काम चल रहा था और मिट्टी को धंसने से रोकने के लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। जांच के दौरान निर्माण स्थल से जुड़े दस्तावेजों और सुरक्षा मानकों की भी जांच की जा सकती है।