Punjab Monsoon Session: पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू, कई मुद्दों को लेकर विपक्ष कर सकता है हंगामा

Punjab Assembly Monsoon Session 2026: पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है और यह 10 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। पंजाब में कथित पेपर लीक को लेकर विधानसभा में विपक्ष हंगामा कर सकता है।

Punjab Assembly Session 2026 News: पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और उस लिहाज से यह सत्र काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें सरकार के कामकाज, राज्य से जुड़े ज्वलंत मुद्दों और विपक्ष के सवालों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। यह सत्र 10 अगस्त तक जारी रहेगा। पंजाब विधानसभा का यह मानसून सत्र सीमित अवधि का होगा, लेकिन सरकार और विपक्ष दोनों की ओर से इसे प्रभावी बनाने की तैयारी की गई है। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान प्रश्नकाल, शून्यकाल और विभिन्न सरकारी प्रस्तावों पर चर्चा होगी। कुछ महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। मानसून सत्र के दौरान विपक्षी दल राज्य सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में हैं। कानून व्यवस्था, नशे की समस्या, बेरोजगारी, किसानों से जुड़े विषय, बाढ़ और बारिश से हुए नुकसान जैसे मुद्दे सदन में प्रमुखता से उठ सकते हैं। विधानसभा में हंगामे की भी संभावना है।

कथित पेपर लीक को लेकर हंगामे के आसार

कथित पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में है। पार्टी इस मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामा कर सकती है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठा सकती है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि पेपर लीक जैसी घटनाएं युवाओं के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय हैं और सरकार को इस पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। हालांकि सरकार ने पेपर लीक के आरोप को निराधार बताया है। इसके अलावा भी कई मुद्दों पर विपक्षी दल सरकार को घेरने की तैयारी में हैं और विधानसभा में तीखी बहस देखने को मिल सकती है।

मानसून सत्र में सरकार की प्राथमिकताएं

पंजाब सरकार की ओर से सत्र में अपने कामकाज और योजनाओं को सामने रखने की तैयारी है। सरकार विकास कार्यों, जनकल्याण योजनाओं और राज्य की आर्थिक स्थिति से जुड़े विषयों पर अपना पक्ष रख सकती है। इसके अलावा प्रशासनिक सुधारों और प्रदेश के विकास से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। पंजाब में किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे हमेशा विधानसभा में अहम रहते हैं। मानसून सत्र में कृषि क्षेत्र की चुनौतियों, फसल, सिंचाई व्यवस्था और किसानों से जुड़े अन्य मामलों पर चर्चा होने की संभावना है।

राजनीतिक माहौल पर भी पड़ेगा असर

यह सत्र पंजाब की राजनीति के लिए भी अहम माना जा रहा है। विधानसभा में होने वाली बहस और सरकार-विपक्ष के बीच टकराव का असर आने वाले दिनों की राजनीतिक रणनीतियों पर पड़ सकता है। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए इस बार का मानसून सत्र राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। चुनावी माहौल के बीच सरकार और विपक्ष दोनों ही विधानसभा के मंच का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। सत्र के दौरान होने वाली बहस, आरोप-प्रत्यारोप और सरकार के फैसलों पर विपक्ष की प्रतिक्रिया आने वाले चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में पंजाब विधानसभा का यह सत्र केवल विधायी कामकाज तक सीमित न रहकर चुनावी रणनीति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है।