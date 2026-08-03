केंद्र सरकार द्वारा वाहनों की बिक्री बढ़ाने के लिए किए गए उपायों से सेल में जबरदस्त ग्रोथ का सिलसिला बरकरार है। जुलाई माह में ऑटो कंपनियों ने वाहनों की बिक्री का नया कीर्तिमान गढ़ा है। इस माह में देश में वाहनों की बिक्री साल दर साल आधार पर 33% उछलकर लगभग 4.7 लाख यूनिट रही।

केंद्र सरकार द्वारा वाहनों की बिक्री बढ़ाने के लिए किए गए उपायों से सेल में जबरदस्त ग्रोथ का सिलसिला बरकरार है। जुलाई माह में ऑटो कंपनियों ने वाहनों की बिक्री का नया कीर्तिमान गढ़ा है। इस माह में देश में वाहनों की बिक्री साल दर साल आधार पर 33% उछलकर लगभग 4.7 लाख यूनिट रही। मारुति और ह्यूंडई, दोनों कंपनियों ने बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान, घरेलू कंपनी टाटा मोटर्स भी पीछे नहीं रही। इस कंपनी की गाड़ियों को भी ग्राहकों ने हाथोंहाथ लिया। इसके अलावा, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री भी तगड़ी रही।

सरकार के उपायों से मिला सपोर्ट

बिक्री में यह वृद्धि, पिछले साल मांग बढ़ाने वाले उपायों जैसे कि जीएसटी 2.0, रेपो रेट में कमी और 12 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को आयकर में छूट मिलने की वजह से हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया को एक कॉन्फ्रेंस कॉल में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) के सीनियर एक्जेक्यूटिव ऑफिसर पार्थो बनर्जी ने कहा, ”इंडस्ट्री में जुलाई महीने में यात्री वाहनों की बिक्री लगभग 4.65 लाख से 4.7 लाख यूनिट रहनी चाहिए। पिछले साल जुलाई में इंडस्ट्री में वाहनों की बिक्री 3.5 लाख थी, इस तरह बिक्री में कुल वृद्धि लगभग 33% है।”

बनर्जी ने बाजार को सहारा देने वाले उपायों के बारे में बात करते हुए कहा कि इंट्री लेवल के ग्राहकों को जीएसटी 2.0, रेपो रेट में कमी और आयकर में राहत की वजह से मांग को बढ़ावा मिलता रहा। बनर्जी ने कहा, ”इन तीन मुख्य स्थितियों की वजह से मांग को बढ़ावा मिला है।”

मारुति-ह्यूंडई का नया कीर्तिमान

मारुति ने देश में जुलाई महीने में रिकॉर्ड 1,96,203 यात्री वाहनों की बिक्री की, जो पिछले साल के समान महीने में 1,37,776 यूनिट थी। इस तरह मारुति की बिक्री में 43.4% की वृद्धि हुई है। बनर्जी ने कहा, ”कंपनी ने इंट्री-लेवल की छोटी कारों से लेकर एसयूवी तक के सेगमेंट में ग्रोथ दर्ज की है। साथ ही, सीएनजी वाहनों की बिक्री में जबरदस्त उछाल का सिलसिला बरकरार है।”

ह्यूंडई की भी रिकॉर्ड बिक्री

ह्यूंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने भारत में आने के बाद अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। साल दर साल आधार पर जुलाई महीने में कंपनी की बिक्री 23.3% उछलकर 54,210 यूनिट रही। एचएमआईएल के एमडी एवं सीईओ तरुण गर्ग ने कहा, ”भारत में आने के बाद हमारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ग्राहकों का ह्यूंडई में अटूट विश्वास को दिखाता है।”

टाटा मोटर्स भी पीछे नहीं

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (TMPVL) ने भी अपनी बिक्री में जबरदस्त उछाल की जानकारी दी है। कंपनी की देश में यात्री वाहनों की बिक्री साल दर साल आधार पर 58% उछलकर 62,611 यूनिट रही। पिछले साल जुलाई में यह आंकड़ा महज 39,521 यूनिट था।

महिंद्रा को भी हुआ फायदा

महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री भी जबरदस्त रही। देश में जुलाई महीने में बिक्री साल दर साल आधार पर 20% उछलकर 60,048 यूनिट रही, जो पिछले साल की समान अवधि में 49,871 यूनिट थी।

होंडा कार्स की भी बिक्री बढ़ी

होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (HCIL) की बिक्री में जुलाई में जबरदस्त रही। कंपनी की बिक्री साल दर साल आधार पर 48% उछलकर 6,014 यूनिट रही।