Amritsar Crime News : पाकिस्तान से आई हेरोइन की खेप पुलिस ने की जब्त, चार काबू, हथियार भी बरामद

By
Harpreet Singh
-
0
5
पंजाब पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अमृतसर में सीमा पार से चल रहे नशा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इसके साथ ही पुलिस ने साढ़े पांच किलो हेरोइन व दो पिस्तौल सहित चार नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है।
Amritsar Crime News : पाकिस्तान से आई हेरोइन की खेप पुलिस ने की जब्त, चार काबू, हथियार भी बरामद
Amritsar Crime News : पाकिस्तान से आई हेरोइन की खेप पुलिस ने की जब्त, चार काबू, हथियार भी बरामद

अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने हासिल की कामयाबी, आरोपियों से 5.5 किलो हेरोइन दो पिस्तौल भी बरामद

Amritsar Crime News (आज समाज), अमृतसर: अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने नशा तस्करों और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अपने विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए पाकिस्तान से आई हेरोइन की खेप सहित चार नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से कुल 5.557 किलोग्राम हेरोइन और दो आधुनिक पिस्तौल भी बरामद हुई हैं।

इस संबंधी विस्तृत जानकारी देते हुए पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान आकाश संधू (30) निवासी रामबाग, अमृतसर; सुनील सरोज (40), निवासी खाई मुहल्ला, अमृतसर; हरविंदर सिंह उर्फ चमकौर (32) और वंश सिंह (40), दोनों निवासी गाँव छीदाँ, अमृतसर के रूप में हुई है। आरोपी आकाश संधू, सुनील सरोज और हरविंदर उर्फ चमकौर आदतन अपराधी हैं, जिनके खिलाफ पहले ही एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं।

आरोपियों से ये हथियार किए बरामद

पुलिस ने पकड़े गए नशा तस्करों से पिस्तौलों में एक 9 एमएम ग्लॉक और एक .30 बोर पिस्तौल शामिल हैं। इसके अलावा, पुलिस टीम ने उनकी मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी विदेशी तस्करों के संपर्क में थे और क्षेत्र में आपराधिक तत्वों को डिलीवर करने के लिए नशीले पदार्थों एवं हथियारों की खेप प्राप्त करते थे। उन्होंने आगे बताया कि इस मामले में शामिल सभी साथियों की पहचान करने के लिए आगे-पीछे के संबंध स्थापित करने हेतु आगे की जांच जारी है।

इस तरह मिली पुलिस को सफलता

इस आॅपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए, अमृतसर के पुलिस आयुक्त (सीपी) गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि भरोसेमंद खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस टीमों ने पहले आरोपी आकाश संधू को 192 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया, जबकि उसके खुलासे के आधार पर अन्य 776 ग्राम हेरोइन बरामद की गई।

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान, आरोपी आकाश संधू ने खुलासा किया कि उसने यह हेरोइन आरोपी सुनील सरोज से प्राप्त की थी। उन्होंने आगे बताया कि इस जानकारी पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने आरोपी सुनील सरोज को 4.589 किलो हेरोइन सहित गिरफ्तार कर लिया। सीपी ने बताया कि जांच के दौरान, पुलिस टीमों ने दो अन्य आरोपियों, हरविंदर सिंह उर्फ चमकौर और वंश सिंह को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से दो आधुनिक पिस्तौलें बरामद कीं।

ये भी पढ़ें : Punjab Weather : पंजाब में आज से मानसून हो रहा एक्टिव, जानिए आपके शहर में कब होगी झमाझम बारिश