Bank Holiday July 2026: क्या आपके शहर में भी 20 से 26 जुलाई तक बंद है बैंक? यहां करें चेक

Bank Holiday July 2026: 20 से 26 जुलाई के बीच कई राज्यों में त्योहार और साप्ताहिक अवकाश के कारण बैंक बंद रहेंगे. बैंक जाने से पहले छुट्टियों की सूची जरूर जांच लें.

Bank Holiday July 2026: अगर आप 20 जुलाई से 26 जुलाई 2026 के बीच बैंक ब्रांच में जाकर कोई जरूरी काम करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले अपने शहर की बैंक छुट्टियों की जानकारी जरूर जांच लें. इस अवधि में अलग-अलग राज्यों में त्योहारों, स्थानीय आयोजनों और नियमित साप्ताहिक अवकाश के कारण कई जगह बैंक बंद रहेंगे. हालांकि, ये जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों में एक ही दिन छुट्टी हो. इसलिए बैंक जाने से पहले संबंधित राज्य का छुट्टी कैलेंडर देखना समझदारी होगी.

20 से 26 जुलाई 2026 तक बैंक छुट्टियों का शेड्यूल

20 जुलाई (सोमवार):

देश के अधिकांश राज्यों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे. इस दिन किसी राष्ट्रीय लेवल की बैंक छुट्टी नहीं है.

21 जुलाई (मंगलवार):

कुछ राज्यों में स्थानीय पर्व या विशेष अवसर के कारण बैंक बंद हो सकते हैं. हालांकि, अधिकांश स्थानों पर बैंकिंग सेवाएं सामान्य रहेंगी.

22 जुलाई (बुधवार):

खारची पूजा के अवसर पर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बैंक ब्रांच बंद रहेंगी.

23 जुलाई (गुरुवार):

इस दिन देशभर में बैंक नियमित समय के अनुसार कार्य करेंगे.

24 जुलाई (शुक्रवार):

कुछ राज्यों में स्थानीय त्योहारों के कारण बैंक अवकाश हो सकता है. संबंधित राज्य की छुट्टियों की सूची पहले से देख लें.

25 जुलाई (शनिवार):

ये महीने का चौथा शनिवार है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार इस दिन देशभर में सभी बैंक शाखाएं बंद रहेंगी.

26 जुलाई (रविवार):

रविवार होने के कारण पूरे देश में बैंक शाखाओं में अवकाश रहेगा.

हर राज्य में अलग क्यों होती हैं बैंक छुट्टियां?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) हर साल बैंक अवकाश कैलेंडर जारी करता है. इसमें राष्ट्रीय छुट्टियों के साथ-साथ धार्मिक त्योहार, क्षेत्रीय पर्व और राज्य सरकारों द्वारा घोषित स्थानीय अवकाश भी शामिल किए जाते हैं. यही वजह है कि एक राज्य में बैंक बंद हो सकते हैं, जबकि दूसरे राज्य में उसी दिन बैंक सामान्य रूप से खुले रहते हैं.

बैंक बंद रहने पर क्या डिजिटल सेवाएं मिलेंगी?

बैंक शाखाओं में अवकाश रहने का असर डिजिटल बैंकिंग सेवाओं पर नहीं पड़ता. ग्राहक UPI, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम जैसी सुविधाओं का सामान्य रूप से उपयोग कर सकते हैं. ऑनलाइन फंड ट्रांसफर, बिल भुगतान और अन्य डिजिटल लेनदेन बिना किसी रुकावट के किए जा सकते हैं.

बैंक जाने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

यदि आपको नकद जमा या निकासी, चेक जमा करने, डिमांड ड्राफ्ट बनवाने या अन्य शाखा से जुड़े जरूरी काम निपटाने हैं, तो पहले अपने शहर की बैंक हॉलिडे लिस्ट जरूर देख लें. इससे आपका समय बचेगा और बैंक बंद मिलने की परेशानी से भी बचा जा सकेगा.