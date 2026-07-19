Punjab Weather : पंजाब में आज से मानसून हो रहा एक्टिव, जानिए आपके शहर में कब होगी झमाझम बारिश

By
Harpreet Singh
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पंजाब में पिछले कई दिन से गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों के लिए मौसम विभाग ने राहत भरी जानकारी साझा की है। प्रदेश में आज से मौसम बदलेगा और कल से बारिश का नया दौर शुरू होगा। जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी वहीं फसलों को भी लाभ होगा।
Punjab Weather : पंजाब में आज से मानसून हो रहा एक्टिव, जानिए आपके शहर में कब होगी झमाझम बारिश
Punjab Weather : पंजाब में आज से मानसून हो रहा एक्टिव, जानिए आपके शहर में कब होगी झमाझम बारिश

आईएमडी की शाखा चंडीगढ़ ने आज प्रदेश के 12 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट किया जारी

Punjab Weather (आज समाज), चंडीगढ़ : वर्तमान मानसून सीजन में पंजाब अभी तक अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहा है। प्रदेश के कई जिलों में छिटपुट बारिश का दौर जारी है लेकिन अभी तक कोई भारी बारिश प्रदेश में नहीं हुई है। इसी के चलते पंजाब में खरीफ की फसलों की सिंचाई और रोपाई का काम बाधित हो रहा है।

इसी बीच भारतीय मौसम विभाग की चंडीगढ़ शाखा ने ताजा बुलेटिन जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में आज से दोबारा मानसून एक्टिव होने जा रहा है। इसी के प्रभाव से कल से पंजाब में बारिश का नया दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार इस बार प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना बन रही है। जिससे लोगों को गर्मी से तो राहत मिलेगी ही। इसके साथ ही फसलों के लिए भी यह बारिश अच्छी साबित होगी।

आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग चंडीगढ़ के अनुसार पंजाब के कई जिलों में रविवार को भी मध्यम बारिश होने की संभावना है। विभाग ने पटियाला, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, चंडीगढ़, रूपनगर, लुधियाना, कपूरथला, जालंधर, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर, गुरदासपुर और पठानकोट में मध्यम बारिश का पूवार्नुमान जारी किया है।

चंडीगढ़ सहित आसपास के एरिया में हुई बारिश

ट्राईसिटी (चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली) में रविवार सुबह हुई झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया। बारिश के चलते लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली, वहीं कई स्थानों पर सड़कों पर पानी भरने से आवागमन प्रभावित हुआ। बारिश के कारण जीरकपुर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि रविवार को अवकाश होने के कारण स्कूल बंद थे और स्कूली बच्चों को जलभराव के बीच आने-जाने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।

पंजाब सरकार ने आपात तैयारियों का लिया जायजा

भारतीय मौसम विभाग द्वारा हिमाचल में आने वाले दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी और पंजाब में भारी बारिश का अलर्ट जारी करने के साथ ही पंजाब सरकार ने बाढ़ बचाव कार्यों की तैयारी पूरी कर ली है। जिला स्तर पर अलर्ट जारी कर दिए गए हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश जारी किए गए हैं।

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