Punjab Crime News : खन्ना में पुलिस ने स्पा सेंटर्स पर की रेड, विदेशी युवतियां पकड़ी, संचालक फरार

पंजाब के लुधियाना जिले के खन्ना शहर में शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्पा सेंटर से छह विदेशी युवतियों को पकड़ा है। जो यहां पर देह व्यापार के धंधे में लिप्त थीं। इसके साथ ही चार युवतियां भागने में कामयाब रहीं। दो स्पा संचालक भी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए।

पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की, थाइलैंड की बताई जा रही पकड़ी हुई युवतियां

Punjab Crime News (आज समाज), लुधियाना : लुधियाना के खन्ना शहर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के तीन स्पा सेंटरों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से पुलिस को ऐसी सूचनाएं मिल रहीं थी कि उक्त स्पा सेंटरों में देह व्यापार का धंधा किया जा रहा है।

स्पा सेंटरों के आसपास के लोग इस बात से काफी ज्यादा परेशान थे। इन्हीं शिकायतों के बाद पुलिस ने 3 स्पा सेंटरों पर छापेमारी करते हुए छह विदेशी युवतियों और एक मैनेजर को गिरफ्तार किया। वहीं 4 युवतियों के साथ दो स्पा सेंटर संचालक मौके से फरार हो गए, जिनके खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है।

बाहर से लाई जाती थी लड़कियां

पुलिस की रेड के दौरान यह जानकारी सामने आई है कि उक्त स्पा संचालक स्थानीय युवतियों के साथ-साथ भारी संख्या में बाहर से युवतियों को लाते थे। अभी पुलिस इस जांच में जुटी है कि उक्त लोग इन युवतियों को कितने पैसे देते थे। इनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार युवतियां थाईलैंड की बताई जा रही हैं। वहीं जो युवतियां फरार हुईं हैं वह हरियाणा और दिल्ली की रहने वाली हैं।

इन स्पा सेंटरों पर की पुलिस ने रेड

पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि खन्ना के सिटी सेंटर स्थित न्यू एरा, डायमंड और रिलेक्स थाई स्पा सेंटर में अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इन सूचनाओं के आधार पर थाना सिटी-2 पुलिस ने रेड की। छापेमारी के दौरान तीन स्पा सेंटरों की जांच की गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि एक स्पा सेंटर का संचालक कप्तान सिंह, जो हरियाणा के अंबाला का रहने वाला है, और दूसरे स्पा सेंटर का संचालक मनोज पुलिस कार्रवाई से पहले ही फरार हो गए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें गठित कर दी हैं।