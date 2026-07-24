5 क्रिकेटरों की अनोखी लव स्टोरी, किसी ने दोस्त की बीवी को बनाया हमसफर, तो कोई रिश्तेदार संग बंधा बंधन में

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Viplove Kumar
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क्रिकेट की दुनिया के 5 सितारे जिन्होंने अपने साथी खिलाड़ी की पत्नी से या रिश्ते में आने वाली लड़कियों को बनाया जीवनसाथी. इस लिस्ट में भारतीय स्टार वीरेंद्र सहवाग से पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी तक का नाम शामिल है.
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क्रिकेट की दुनिया के 5 सितारे जिन्होंने अपने साथी खिलाड़ी की पत्नी से या रिश्ते में आने वाली लड़कियों को बनाया जीवनसाथी.

नई दिल्ली. क्रिकेट की दुनिया में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की निजी लाइफ भी काफी चर्चा में रही है. कुछ खिलाड़ी ऐसे हुए जिन्होंने अपने ही साथी खिलाड़ी पत्नी या पूर्व पत्नी संग शादी के बंधन में बंधा. कई क्रिकेटर ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदार से शादी. आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ चर्चित प्रेम कहानियों के बारे में।

वीरेंद्र सहवाग और आरती अहलावत

भारतीय टीम के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकेट की दुनिया में अपनी विस्फोटक बल्लेबाज से अलग पहचान बनाई. साल 2004 में उन्होंने आरती अहलावत से लव मैरेज किया था. जानकारी के मुताबिक सहवाग ने 21 साल की उम्र में आरती को प्रपोज किया था. पांच साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 22 अप्रैल 2004 को शादी की. खास बात यह है कि आरती और सहवाग दूर के रिश्तेदार भी हैं.

सईद अनवर और लुबना

पाकिस्तान के पूर्व स्टार बल्लेबाज सईद अनवर की एक समय इंटरनेशनल क्रिकेट में तूती बोलती थी. उनकी खेली गई पारियों ने विरोधी टीम की जीत की उम्मीदों पर पानी फेरा. मार्च 1996 में उन्होंने अपनी दूर की रिश्तेदार डॉ. लुबना से शादी की थी. सईद और लुबना की शादी पाकिस्तान क्रिकेट की चर्चित शादियों में से एक मानी जाती है.

मुरली विजय और निकिता

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर मुरली विजय की कहानी हर किसी को पता है. उन्होंने अपने साथी क्रिकेटर दिनेश कार्तिक की पत्नी संग शादी की. निकिता वंजारा और मुरली के रिश्ते की जानकारी मिलने के बाद दिनेश कार्तिक ने तलाक ले लिया था 2012 में निकिता ने मुरली विजय से शादी की. यह रिश्ता लंबे समय तक क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बना रहा।

शाहिद अफरीदी और नादिया अफरीदी

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने अपनी ममेरी बहन नादिया अफरीदी से शादी की है. दोनों के रिश्ते को परिवार वालों ने तय की थी. शाहिद और नादिया पांच बेटियों के माता पिता हैं.

उपुल थरंगा और निलंका

मुरली विजय और दिनेश कार्तिक जैसी ही कहानी श्रीलंका के पूर्व सलामी बल्लेबाज उपुल थरंगा और तिलकरत्ने दिलशान की है. उपुल की पत्नी निलंका पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर तिलकरत्ने दिलशान की पत्नी थीं. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, निलंका और उपुल थरंगा की बढ़ती नजदीकियों के बाद दिलशान और निलंका के रिश्ते में दरार आई. इसके बाद दोनों का तलाक हो गया. बाद में उपुल थरंगा और निलंका ने शादी कर ली।