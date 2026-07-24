Ramayana Trailer Postponed: क्या CJP प्रोटेस्ट के कारण टला फिल्म रामायण का ट्रेलर? आखिर क्या है असली वजह

Ramayana Trailer Release Postponed Reason: रणबीर कपूर और साई पल्लवी की अपकमिंग फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज नहीं हो सका। सोशल मीडिया पर इसे CJP प्रोटेस्ट से जोड़कर देखा गया, लेकिन मेकर्स ने स्पष्ट किया कि ट्रेलर को Sony Pictures Entertainment के साथ हुई वैश्विक साझेदारी के कारण नई ग्लोबल रिलीज रणनीति के तहत टाला गया है। फिलहाल ट्रेलर की नई रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया गया है।

Did CJP Protest Delay Ramayana Trailer: रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर निर्देशक नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ का ट्रेलर 24 जुलाई 2026 को रिलीज होने वाला था। फैंस सुबह से ही इसके आधिकारिक लॉन्च का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रिलीज से कुछ घंटे पहले निर्माता नमित मल्होत्रा ने घोषणा कर दी कि ट्रेलर फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज हो गई कि क्या दिल्ली में चल रहे CJP छात्र आंदोलन की वजह से यह फैसला लिया गया है। हालांकि आधिकारिक जानकारी कुछ और कहानी बताती है।

24 जुलाई को रिलीज होना था ट्रेलर

‘रामायण’ का ट्रेलर पहले दिल्ली में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में चुनिंदा मेहमानों और मीडिया को दिखाया गया था। इसके बाद 24 जुलाई को सुबह इसका डिजिटल रिलीज तय था। इसी दौरान फिल्म की टीम अमेरिका के San Diego Comic-Con 2026 में भी मौजूद थी, जहां फिल्म का विशेष प्रेजेंटेशन रखा गया। लेकिन सार्वजनिक डिजिटल रिलीज को अंतिम समय में टाल दिया गया।

नमित मल्होत्रा ने क्या कहा?

निर्माता नमित मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनकी कंपनी ने सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पार्टनरशिप की है। उन्होंने इसे भारतीय सिनेमा के लिए ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि अब फिल्म को दुनिया भर में बड़े स्तर पर पेश किया जाएगा। इसी नई रणनीति के तहत ट्रेलर का ग्लोबल लॉन्च बाद की तारीख पर किया जाएगा। हालांकि, उन्होंने नई रिलीज डेट की घोषणा नहीं की।

क्या CJP प्रोटेस्ट की वजह से टला ट्रेलर?

ट्रेलर टलने के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इसे दिल्ली में चल रहे CJP छात्र आंदोलन से जोड़ना शुरू कर दिया। कुछ रिपोर्टों में भी इस संभावना का जिक्र किया गया, लेकिन फिल्म के निर्माता या आधिकारिक टीम ने कहीं भी यह नहीं कहा कि ट्रेलर छात्र आंदोलन की वजह से स्थगित किया गया है। आधिकारिक बयान में केवल सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ हुई नई वैश्विक साझेदारी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रेलर लॉन्च की योजना का ही जिक्र किया गया है। इसलिए फिलहाल CJP आंदोलन को ट्रेलर टलने की वजह मानना केवल अटकल माना जाएगा, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

स्पाइडर मैन के साथ ट्रेलर रिलीज की चर्चा

सोनी पिक्चर्स के साथ साझेदारी की घोषणा के बाद सोशल मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में यह अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि ‘रामायण’ का ट्रेलर अब ‘Spider-Man: Brand New Day’ के साथ सिनेमाघरों में दिखाया जा सकता है। चूंकि इस हॉलीवुड फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन भी सोनी पिक्चर्स कर रही है, इसलिए माना जा रहा है कि यह रणनीति ट्रेलर को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने में मदद कर सकती है। हालांकि, मेकर्स ने इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

फैंस हुए निराश, सोशल मीडिया पर दिखा गुस्सा

ट्रेलर के अचानक स्थगित होने से रणबीर कपूर और ‘रामायण’ के प्रशंसकों में निराशा देखने को मिली। कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वे सुबह से ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोगों ने मेकर्स से जल्द नई रिलीज डेट घोषित करने की मांग भी की। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही ‘रामायण’ भारतीय सिनेमा की सबसे बड़े बजट की फिल्मों में गिनी जा रही है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं। यह फिल्म दो भागों में रिलीज होगी। पहला भाग दिवाली 2026 और दूसरा भाग दिवाली 2027 में सिनेमाघरों में आने की योजना है।