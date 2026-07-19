Kaun Banega Crorepati 18 Theme: अब गूगल से नहीं दिमाग से मिलेगी जीत, जानें क्या है ‘कौन बनेगा करोड़पति’ का इस बार का थीम?

Kaun Banega Crorepati 18 Theme | Kaun Banega Crorepati 18 Release Date: अमिताभ बच्चन के साथ 'कौन बनेगा करोड़पति 18' की वापसी तय हो गई है. शो अगस्त 2026 से शुरू होगा. साथ ही इस बार शो के लिए एक थीम भी रखा गया है. आइए जानते हैं कि वो क्या है-

Kaun Banega Crorepati 18 Theme | Kaun Banega Crorepati 18 Release Date: भारत के सबसे चर्चित क्विज रियलिटी शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ की वापसी का इंतजार अब खत्म होने वाला है. हर साल की तरह इस बार भी लोगों को अमिताभ बच्चन की दमदार मेजबानी और ज्ञान से भरपूर मुकाबले देखने को मिलेंगे. शो के नए सीजन को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं के बीच अब मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. इसके साथ ही इस सीजन की नई थीम भी सामने आ गई है, जो पिछले सभी सीजन से अलग और चुनौतीपूर्ण बताई जा रही है.

इस दिन होगा ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ का ग्रैंड प्रीमियर

अगर आप भी हॉटसीट पर बैठने का सपना देख रहे हैं या फिर हर रात टीवी के सामने बैठकर इस शो का आनंद लेते हैं, तो तारीख नोट कर लीजिए. ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ का ग्रैंड प्रीमियर सोमवार, 10 अगस्त 2026 को रात 9 बजे होगा. शो का प्रसारण सोमवार से शुक्रवार तक सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर किया जाएगा. वहीं, जो दर्शक टीवी पर नहीं देख पाएंगे, वे इसे Sony LIV पर भी स्ट्रीम कर सकेंगे.

क्या है इस बार की थीम?

रिलीज डेट के साथ मेकर्स ने इस सीजन की थीम भी शेयर की है, जिसने दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है. इस बार शो की टैगलाइन है-‘सोचना पड़ेगा’. डिजिटल दौर में, जहां किसी भी सवाल का जवाब इंटरनेट, गूगल या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कुछ ही सेकंड में मिल जाता है, वहां केवल तथ्यों को याद रखना काफी नहीं होगा. प्रतियोगियों को अपनी समझ, तर्कशक्ति और सही समय पर सही फैसला लेने की क्षमता भी दिखानी होगी.

कौन बनेगा इस सीजन का सबसे बड़ा विजेता?

‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ में सफलता उसी प्रतियोगी को मिलेगी, जो सिर्फ जानकारी रखने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसका सही विश्लेषण कर उसे प्रभावी तरीके से इस्तेमाल भी कर पाएगा. यानी इस बार मुकाबला केवल ज्ञान का नहीं, बल्कि तेज सोच और समझदारी का भी होगा. ऐसे में 10 अगस्त से शुरू होने वाला ये नया सीजन दर्शकों के लिए पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प साबित हो सकता है.