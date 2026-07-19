Himachal Weather : हिमाचल में कल से भारी बारिश, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की चेतावनी, जानिए किन जिलों में ज्यादा खतरा

By
Harpreet Singh
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भारतीय मौसम विभाग की शाखा शिमला ने ताजा जारी किए गए बुलेटिन में कहा है कि आने वाले दो दिन प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। इससे भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
Himachal Weather : हिमाचल में कल से भारी बारिश, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की चेतावनी, जानिए किन जिलों में ज्यादा खतरा
Himachal Weather : हिमाचल में कल से भारी बारिश, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की चेतावनी, जानिए किन जिलों में ज्यादा खतरा

स्थानीय प्रशासन ने की आपात स्थिति से निपटने की तैयारी, लोगों को नदियों, नालों से दूर रहने की सलाह

Himachal Weather (आज समाज), शिमला : हिमाचल प्रदेश में आज से मानसून बारिश का नया दौर शुरू हो चुका है। भारतीय मौसम विभाग की शाखा शिमला ने 20 और 21 जुलाई को प्रदेश में भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में आपात स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन ने पूरी कमर कस ली है। डीसी स्तर पर स्थानीय लोगों को इस दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और नदी-नालों और खड से दूर रहने की सलाह दी है।

इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, शिमला, सोलन, हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। विशेष रूप से, 20 और 21 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और सिरमौर जैसे जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा, 22 जुलाई को भी कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है।

इसलिए बढ़ जाता है भूस्खलन का खतरा

प्रशासन ने जारी की गई एडवाइजरी में बताया है कि कच्चे पहाड़ों में लगातार बारिश के कारण कई तरह की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जिनमें पहाड़ी ढलानों पर भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है जिनका मलबा सड़कों पर आने से हादसे होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही लगातार तेज बारिश से अचानक बाढ़ आने की संभावना है, खासकर छोटी नदियों और नालों में। जल स्तर बढ़ने से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है।

इन जिलों में चल रहा बारिश का दौर

बीते 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। चंबा जिले के चुआरी में 18 मिमी, धर्मशाला एडब्ल्यूएस में 14 मिमी और जोत में 11 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं कहा गया है कि प्रशासन द्वारा जारी ट्रैफिक एडवाइजरी और मौसम अलर्ट का कड़ाई से पालन करें। विशेष रूप से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा करने से पहले मौसम की ताजा जानकारी अवश्य लें।