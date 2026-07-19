Salman Khan Viral Video: चेहरे पर मायूसी, आंखों में दिखी थकान... Salman Khan का ये हाल देख चिंता में पड़े फैंस, VIDEO ने मचाई हलचल

Salman Khan Viral Video: सलमान खान के हालिया वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है और उनके थके हुए लुक को देखकर फैंस परेशान हो गए हैं।

Salman Khan Viral Video: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने दशकों से अपनी ज़बरदस्त स्क्रीन प्रेज़ेंस, खास अंदाज़ और बेमिसाल स्टारडम से लाखों दिलों पर राज किया है। हालांकि, एक्टर के हालिया पब्लिक अपीयरेंस ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी है।

हाल ही में एक इवेंट का सलमान का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सुपरस्टार को थका हुआ देखकर कई फैंस ने चिंता ज़ाहिर की है। वायरल वीडियो ने ऑनलाइन खूब चर्चा छेड़ दी है। फैंस सलमान के लुक को बारीकी से देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या एक्टर अपने बिज़ी शेड्यूल की वजह से बस थके हुए थे।

सलमान खान SRA इवेंट में शामिल हुए

सलमान खान हाल ही में स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (SRA) ऑफिस गए थे जहाँ उन्होंने हाउसिंग और पब्लिक सर्विस से जुड़ी एक पहल में हिस्सा लिया। इवेंट के दौरान, सुपरस्टार ने कई बुज़ुर्ग लाभार्थियों को नए घरों की चाबियाँ सौंपीं और वहाँ मौजूद लोगों से गर्मजोशी से बातचीत करते हुए भी दिखे।

सलमान ने एक नए ‘डेटा कलेक्शन और सेग्रीगेशन सपोर्ट सेंटर’ का भी उद्घाटन किया। इस पहल का मकसद डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन को मज़बूत करना और ई-गवर्नेंस सेवाओं तक पहुँच को बेहतर बनाना है। हालांकि इस इवेंट का मकसद सामाजिक भलाई था, लेकिन ऑनलाइन वीडियो सामने आने के बाद सलमान का लुक अचानक चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया।

सलमान खान के वायरल वीडियो ने फैंस को परेशान किया

इस मौके पर सलमान ने सिंपल और कैज़ुअल लुक अपनाया और सिर पर कैप पहनी थी। जैसे ही इवेंट के क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुए, कुछ यूज़र्स ने कहा कि एक्टर काफी थके हुए लग रहे थे।

फैंस ने एक ऐसे पल की ओर भी इशारा किया जब सलमान मुँह ढककर खांसते हुए दिखे। उनके चेहरे के हाव-भाव और ओवरऑल लुक को देखकर कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स ने अंदाज़ा लगाया कि क्या वह थका हुआ महसूस कर रहे थे या उनकी तबीयत ठीक नहीं थी।

हालांकि, ऐसी कोई पक्की जानकारी नहीं है जिससे पता चले कि सलमान खान को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, और सिर्फ़ एक छोटे से वायरल वीडियो के आधार पर उनकी सेहत के बारे में कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता।

सलमान खान के हालिया लुक पर फैंस की प्रतिक्रिया

वीडियो ने तेज़ी से सलमान के बड़े फैनबेस का ध्यान खींचा; कई लोगों ने सुपरस्टार के लिए चिंता ज़ाहिर की और इस बात पर चर्चा की कि उम्र के साथ उनका लुक कैसे बदल गया है। वहीं, कई फैंस उनके समर्थन में भी आए और कहा कि उम्र बढ़ना पूरी तरह से स्वाभाविक है और यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि सेलिब्रिटीज़ ज़िंदगी भर एक जैसे ही दिखेंगे।

सलमान खान, जिन्होंने बड़े पर्दे पर दशकों तक एक एक्शन-स्टार की इमेज बनाए रखी है, आज भी बेहद लोकप्रिय हैं। यही वजह है कि लोगों के बीच उनकी छोटी-सी मौजूदगी भी अक्सर चर्चा का विषय बन जाती है।

सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म की तैयारी में जुटे

प्रोफेशनल तौर पर, खबर है कि सलमान खान ‘मातृभूमि’ फिल्म की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें उनके एक आर्मी ऑफिसर का किरदार निभाने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि यह फिल्म कर्नल बी. संतोष बाबू की कहानी से जुड़ी है और सलमान इस सम्मानित आर्मी ऑफिसर का रोल निभा सकते हैं।

इस प्रोजेक्ट ने पहले ही फैंस के बीच उत्सुकता जगा दी है, जो सुपरस्टार को एक दमदार मिलिट्री अवतार में देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर बढ़ती उत्सुकता के बीच, सलमान खान अपनी फिल्मों और लोगों के बीच अपनी मौजूदगी दोनों ही वजहों से लगातार चर्चा में बने हुए हैं।