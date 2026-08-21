IMD Weather Alert: हिमाचल में आज भारी बारिश, दिल्ली-NCR से पंजाब-हरियाणा तक कैसा रहेगा मौसम, जानें देशभर का हाल

India Weather Update Today: उत्तर भारत के कई राज्यों में शुक्रवार को बारिश देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश में 21 और 22 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में आज हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। यूपी और एमपी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है।

IMD Rain Alert 21 August 2026: देश के कई हिस्सों में मानसून अभी भी एक्टिव बना हुआ है। शुक्रवार को उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बारिश का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार और शनिवार को भारी बारिश का अलर्ट दिया है। वहीं जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में भी बारिश के साथ आंधी-बिजली की संभावना है। दूसरी ओर दिल्ली-NCR, हरियाणा और पंजाब में कोई खास अलर्ट नहीं है, लेकिन हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। IMD के अनुसार इन राज्यों में अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है।

दिल्ली-NCR में हल्की बारिश के आसार

दिल्ली-NCR में शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे। दिल्ली के लिए IMD ने 21 अगस्त को कोई भारी बारिश की चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें हो सकती हैं। 22 अगस्त को दिल्ली में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। गुरुवार को दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई थी, जिससे उमस और गर्मी से कुछ राहत मिली। नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे NCR के इलाकों में भी बारिश दर्ज की गई थी। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को भी बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

हिमाचल में बहुत भारी बारिश का अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को मौसम सबसे ज्यादा चिंता वाला रहेगा। IMD ने 21 और 22 अगस्त को राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश होने पर भूस्खलन, अचानक बाढ़, सड़क पर मलबा आने और यातायात प्रभावित होने का खतरा बढ़ सकता है। खासकर कांगड़ा, मंडी, चंबा, कुल्लू, शिमला, सोलन, सिरमौर और बिलासपुर जैसे जिले संवेदनशील माने जा रहे हैं। बारिश के दौरान पहाड़ी सड़कों पर सफर करने वालों को विशेष सावधानी रखनी होगी। नदियों, नालों और तेज बहाव वाले पानी के पास जाने से बचना बेहतर है।

हरियाणा में 22 अगस्त को होगी बारिश

हरियाणा में शुक्रवार को IMD ने कोई भारी बारिश की चेतावनी जारी नहीं की है। हालांकि शनिवार यानी 22 अगस्त को हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। इसका मतलब है कि आज कई जगह मौसम सामान्य से बादल वाला रह सकता है और हल्की-फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन पूरे राज्य के लिए भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला, पंचकूला और हिसार जैसे शहरों में स्थानीय मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 22 अगस्त को बारिश तेज होने की संभावना है।

पंजाब में भी आज बारिश के आसार नहीं

पंजाब में भी 21 अगस्त के लिए IMD ने कोई भारी बारिश की चेतावनी नहीं दी है, लेकिन 22 अगस्त को राज्य में भारी बारिश का अलर्ट है। शुक्रवार को अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, बठिंडा और मोहाली समेत कई जिलों में बादल और हल्की-फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। शनिवार को बारिश तेज होने की संभावना को देखते हुए लोगों को मौसम विभाग के ताजा अपडेट पर नजर रखनी चाहिए।

बाकी राज्यों में कैसा रहेगा मौसम?

हिमाचल के साथ उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भी मौसम सक्रिय रहने वाला है। IMD ने 21 अगस्त को उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी दी है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में भी 21 और 22 अगस्त को भारी बारिश और कुछ जगहों पर गरज-चमक की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को भारी बारिश का अलर्ट है। पूर्वी राजस्थान में आज गरज-चमक और तेज हवा की स्थिति बन सकती है। मध्य भारत में भी बारिश का दौर जारी है। IMD के अनुसार पूर्वी मध्य प्रदेश में 20 और 21 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भी मानसून सक्रिय है।