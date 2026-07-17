Punjab Weather : बारिश की कमी से उछला पंजाब का पारा, जानिए कब बरसेंगी राहत की बूंदे

इस बार मानसून सीजन में अभी तक पंजाब बारिश की कमी से जूझ रहा है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा में अभी तक जुलाई में 23 प्रतिशत कम बारिश हुई है। वहीं उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में अच्छी बारिश से यह कमी पूरी हो जाएगी।

भारतीय मौसम विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी अनुसार प्रदेश में अभी तक जुलाई में 23 प्रतिशत कम बारिश हुई

Punjab Weather (आज समाज), चंडीगढ़ : भारत में अन्न के कटोरे के रूप में अपनी पहचान बना चुका पंजाब इन दिनों बारिश न होने के चलते सूखे और गर्मी से जूझ रहा है। एक तरफ जहां आसमान से मानसूनी बादल गायब हो चुके हैं वहीं पश्चिम से आने वाली हवाएं और तेज धूप गर्मी को और भी ज्यादा असहनीय बना रही हैं।

राज्य के अधिकतम तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद यह सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया है। बठिंडा में सबसे अधिक 41.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों की बात करें तो पंजाब में अभी तक जुलाई में 23 प्रतिशत कम बारिश हुई है।

आज आठ जिलों में गर्मी का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने आज यानी शुक्रवार को राज्य के 8 जिलों के लिए गर्मी और उमस का येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, मोगा, बठिंडा, बरनाला और मानसा शामिल हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, फिलहाल बारिश कराने वाला लो-प्रेशर एरिया ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ऊपर सक्रिय है।

इस सिस्टम के आसपास नमी वाली हवाएं एकत्र होती हैं, जिससे बादल बनते हैं और अच्छी बारिश होती है। चूंकि यह सिस्टम पंजाब से काफी दूर है, इसलिए राज्य तक पर्याप्त नमी और बारिश वाले बादल नहीं पहुंच पा रहे हैं। यही वजह है कि यहां मानसून की गतिविधियां कमजोर बनी हुई हैं।

19 जुलाई से मिल सकती है कुछ राहत

चंडीगढ़ मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल के अनुसार, 18 जुलाई तक पंजाब में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गर्मी और उमस बनी रहेगी। हालांकि, 19 जुलाई से बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगेंगी। वहीं, 20 से 22 जुलाई के बीच राज्य के कई इलाकों में अच्छी बारिश और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।

खतरे के निशान से नीचे है बांधों का पानी

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के मुताबिक, भाखड़ा बांध का जलस्तर 1,582.78 फीट दर्ज किया गया, जो इसके 1,680 फीट के डेंजर लेवल से काफी नीचे है। वहीं, पोंग बांध का जलस्तर 1,322.12 फीट है, जबकि इसका डेंजर लेवल 1,390 फीट निर्धारित है। पानी की आवक की बात करें तो भाखड़ा बांध में 34,193 क्यूसेक पानी पहुंचा, जबकि 26,549 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं, पोंग बांध में 10,384 क्यूसेक पानी की आवक हुई और 18,041 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।

खरीफ की फसलों के लिए जरूरी है अच्छी बारिश

पंजाब में खरीफ सीजन क दौरान सबसे ज्यादा रकबे में धान की रोपाई होती है। प्रदेश में धान की सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत मानसून के दौरान होने वाली बारिश है। मानसून सीजन में जितनी अच्छी बारिश होगी धान की फसल भी उतनी ही अच्छी होगी। हालांकि अभी तक प्रदेश में अच्छी बारिश नहीं हुई जिस कारण धान की फसल में बीमारियां फैलने और फुटाव में कमी की समस्या हो सकती है।

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