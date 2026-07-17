Weather News Today 17 July 2026: दिल्ली से लेकर पंजाब तक जानें आज कहां-कहां होगी बारिश, कैसा रहेगा आज का मौसम?

Delhi Weather Today 17 July 2026 | Today Weather Forecast: इन दिनों लोग गर्मी से काफी परेशान है. ऐसे में IMD की माने तो आज कई राज्यों में बारिश के आसार है. आइए जानते हैं कि कहां पर बारिश होगी और कहां पर बरसेगा गर्मी का कहर.

Delhi Weather Today 17 July 2026 | Today Weather Forecast: देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज एक बार फिर तेजी से बदलने वाला है. पिछले कुछ दिनों से अलग-अलग राज्यों में कहीं भीषण गर्मी तो कहीं हल्की बारिश का दौर देखने को मिला, लेकिन अब अगले 24 घंटों के दौरान हालात और गंभीर हो सकते हैं. मौसम विभाग ने 17 जुलाई 2026 के लिए उत्तर भारत, पूर्वी भारत और मध्य भारत के कई राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई है. कई स्थानों पर तेज हवाएं चलने के साथ-साथ जलभराव, पेड़ गिरने और यातायात प्रभावित होने जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं.

मौसम विभाग के अनुसार आगामी मौसम गतिविधियां केवल शहरों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि ग्रामीण इलाकों पर भी इसका व्यापक असर पड़ सकता है. लगातार बारिश से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है, जबकि तेज हवाओं के कारण बागवानी और सब्जी की खेती प्रभावित हो सकती है. पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन, चट्टानें गिरने और सड़कें बाधित होने का खतरा बढ़ गया है. वहीं नदियों और नालों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ सकता है, इसलिए लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है.

इन राज्यों के लिए जारी हुआ बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 17 जुलाई को उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली,हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में तेज बारिश और आंधी की संभावना है. कई इलाकों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके अलावा पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में वज्रपात और चुनिंदा क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है. समुद्री क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरों को भी मौसम सामान्य होने तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.

दिल्ली में 17 जुलाई का मौसम (Delhi Weather Today 17 July 2026)

दिल्ली (Weather Delhi) और एनसीआर में 17 जुलाई की शाम से मौसम अचानक बदल सकता है. मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में तेज बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है. हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

उत्तर प्रदेश में मौसम का हाल (Uttar Pradesh Weather Today 17 July 2026)

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, गाजियाबाद, कुशीनगर, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी सहित कई जिलों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. लखनऊ में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

बिहार में बारिश और तेज हवा की चेतावनी (Bihar Weather Today 17 July 2026)

बिहार के गया, औरंगाबाद, सिवान, भोजपुर, शेखपुरा, लखीसराय, पटना, कैमूर, बक्सर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, अररिया और मुंगेर में भारी बारिश के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

उत्तराखंड में भूस्खलन का खतरा (Uttarakhand Weather Today 17 July 2026)

उत्तराखंड के नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर में भारी बारिश के साथ तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है. पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़कें बंद होने की आशंका को देखते हुए यात्रियों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है. देहरादून में अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर रहेगा जारी (Himachal Pradesh Weather Today 17 July 2026)

कुल्लू, शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, सोलन और बिलासपुर में तेज बारिश और 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. मनाली में अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

जम्मू-कश्मीर में कई जिलों के लिए अलर्ट (Jammu Kashmir Weather Today 17 July 2026)

जम्मू, पुंछ, कुलगाम, कठुआ, किश्तवाड़, अनंतनाग और उधमपुर सहित कई क्षेत्रों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है. श्रीनगर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

पंजाब में तेज हवाओं के साथ बारिश (Punjab Weather Today 17 July 2026)

लुधियाना, चंडीगढ़, बठिंडा, अमृतसर, बरनाला, पठानकोट, फरीदकोट, फिरोजपुर, होशियारपुर और संगरूर में भारी बारिश के साथ 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

राजस्थान में हल्की बारिश (Rajasthan Weather Today 17 July 2026)

राजस्थान के अलवर, दौसा, फलौदी, शाहपुरा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और चुरू में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है. जयपुर में अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.