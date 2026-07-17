प्रधानमंत्री आज जींद दौरे पर हैं और इससे पहले हरियाणा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने नरेंद्र मोदी व उनके नेतृत्व की जमकर तारीफ की है। पीएम जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाने वाले हैं। मोदी के नेतृत्व में इस पहल को अर्चना गुप्ता ने भारतीय रेलवे में हरित क्रांति के नए युग की शुरुआत बताया है। उन्होंने कहा, यह केवल एक नई ट्रेन की शुरूआत नहीं, बल्कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और ग्रीन एनर्जी मिशन की दिशा में भारत की ऐतिहासिक छलांग है।

Dr. Archana Gupta, (आज समाज) चंडीगढ़: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि 17 जुलाई का दिन भारतीय रेलवे, हरियाणा और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद की धरती से देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर भारतीय रेलवे में हरित क्रांति के नए युग का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि यह केवल एक नई ट्रेन की शुरूआत नहीं, बल्कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और ग्रीन एनर्जी मिशन की दिशा में भारत की ऐतिहासिक छलांग है।

विश्व को नई तकनीक देने वाला राष्ट्र बन रहा भारत

अर्चना गुप्ता ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अब विश्व को नई तकनीक देने वाला राष्ट्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह भारत में डिजाइन एवं विकसित यह अत्याधुनिक हाइड्रोजन ट्रेन आधुनिक भारतीय इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच लगभग 89 किलोमीटर के मार्ग पर चलेगी और शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ पर्यावरण संरक्षण का नया अध्याय लिखेगी।

पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे को मिल रही नई पहचान

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो रहा है जिन्होंने हाइड्रोजन आधारित रेल तकनीक को अपनाया है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे को नई पहचान मिली है। देश में वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार, अमृत भारत स्टेशन योजना, आधुनिक रेल नेटवर्क, समर्पित माल गलियारे और अब हाइड्रोजन ट्रेन जैसी परियोजनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि भारत का रेलवे विश्वस्तरीय बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया यह कदम आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराएगा।

प्रधानमंत्री मोदी का हरियाणा से विशेष आत्मीय संबंध

अर्चना गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का हरियाणा से विशेष आत्मीय संबंध है। जब-जब वह हरियाणा आए हैं, तब-तब प्रदेश को विकास की नई सौगातें मिली हैं। इस बार भी जींद की धरती से प्रदेश को हाइड्रोजन ट्रेन सहित अनेक महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लाभ मिलेगा। यह हरियाणा के साथ-साथ पूरे देश के लिए गर्व का विषय है।

सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनकर उभरा भारत

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही है और दुनिया भारत को विश्वास, नवाचार तथा नेतृत्व के केंद्र के रूप में देख रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में जींद पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करें और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनें।

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