Ludhiana News: अंबेडकर प्रतिमा पर जूतों की माला टांगने के खिलाफ आज लुधियाना बंद ! शाम 5 बजे तक रहेगा असर

Ludhiana Bandh Today: पंजाब के लुधियाना में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ बेअदबी के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। घटना के विरोध में वाल्मीकि समुदाय और अन्य संगठनों ने 9 सितंबर को लुधियाना बंद का आह्वान किया है। बंद के दौरान शहर में विरोध प्रदर्शन किए जाने की बात कही गई है। बंद का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है। मामला लुधियाना के जालंधर बाईपास चौक का है। यहां डॉ. बीआर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित है। मंगलवार को एक अज्ञात व्यक्ति ने प्रतिमा के गले में जूतों की माला डाल दी। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों और वाल्मीकि समुदाय के सदस्यों में गुस्सा फैल गया। मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और दोषी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे।
जालंधर बाईपास पर लगाया जाम
घटना के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने जालंधर बाईपास चौक पर धरना दिया। इससे सड़क पर यातायात प्रभावित हुआ और काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत की और स्थिति को संभालने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि प्रतिमा के साथ बेअदबी करने वाले व्यक्ति को जल्द गिरफ्तार किया जाए। उनका कहना है कि जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता, तब तक आंदोलन जारी रखा जाएगा।
9 सितंबर को बंद का आह्वान
घटना के बाद वाल्मीकि समुदाय और अन्य SC संगठनों की ओर से 9 सितंबर को लुधियाना बंद की घोषणा की गई। बंद के दौरान बाजार और व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित होने की संभावना है। लोगों से विरोध में सहयोग करने की अपील की गई है। हालांकि बंद के दौरान सभी सेवाएं बंद रहेंगी या नहीं, इसे लेकर अलग-अलग सूचनाएं सामने आई हैं। जरूरी काम से बाहर निकलने वाले लोगों को स्थानीय ट्रैफिक और प्रशासनिक अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है।
पुलिस मामले की जांच में जुटी
पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों की कोशिश है कि आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान की जा सके। पुलिस प्रदर्शनकारियों को कार्रवाई का भरोसा दे रही है और मामले में आगे की जांच जारी है। घटना के बाद जालंधर बाईपास इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।