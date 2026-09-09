शाहरुख-प्रभास भी पीछे! इन 3 हसीनाओं ने एक साल में कर दिया बॉक्स ऑफिस फतेह

Bollywood Movies: एक ही साल में तीन फिल्में और तीनों ने 200 करोड़ से ज्यादा कमाई! आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण और ममिता बैजू ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी दमदार मौजूदगी साबित की.

Bollywood Movies: बॉलीवुड और भारतीय सिनेमा में किसी फिल्म की सफलता का बड़ा पैमाना आज उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन माना जाता है. कई बार शानदार कहानी और बेहतरीन अभिनय के बावजूद कम कमाई करने वाली फिल्मों को व्यावसायिक तौर पर सफल नहीं माना जाता. वहीं कुछ कलाकार ऐसे भी हैं, जिन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए कमाई के मामले में बड़े-बड़े रिकॉर्ड कायम किए हैं.

पुरुष सुपरस्टार्स के बीच बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा कायम करने वाली अभिनेत्रियों की भी कमी नहीं है. यहां हम ऐसी तीन एक्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं, जिनकी एक ही साल में रिलीज हुई तीनों फिल्मों ने 200 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया.

आलिया भट्ट: 2022 में बॉक्स ऑफिस पर छाईं

आलिया भट्ट ने बीते वर्षों में अपनी दमदार अदाकारी के दम पर बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में जगह बनाई है. साल 2022 उनके करियर के लिए बेहद खास रहा. इस दौरान उनकी तीन फिल्में रिलीज हुईं- आर आर आर, ब्रह्मास्त्र और गंगूबाई काठियावाड़ी.

एसएस राजामौली की आर आर आर ने दुनियाभर में 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया. इसके बाद ब्रह्मास्त्र ने करीब 450 करोड़ रुपये का ग्लोबल कलेक्शन किया. वहीं गंगूबाई काठियावाड़ी भी 200 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई करने में सफल रही.

दीपिका पादुकोण: 2013 में लगातार तीन बड़ी हिट

दीपिका पादुकोण के लिए साल 2013 भी यादगार रहा. इस साल उनकी तीन फिल्में- चेन्नई एक्सप्रेस, ये जवानी है दीवानी और गोलियों की रासलीला रामलीला रिलीज हुईं.

शाहरुख खान के साथ आई चेन्नई एक्सप्रेस ने करीब 425 करोड़ रुपये का कारोबार किया और ब्लॉकबस्टर साबित हुई. वहीं ये जवानी है दीवानी ने दुनियाभर में लगभग 320 करोड़ रुपये कमाए. रणवीर सिंह के साथ रामलीला ने करीब 202 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सुपरहिट का दर्जा हासिल किया.

ममिता बैजू: साउथ सिनेमा में बनाया रिकॉर्ड

ममिता बैजू भी तेजी से उभरती दक्षिण भारतीय अभिनेत्रियों में शामिल हैं। बीकेयू ने दुनियाभर में 272 करोड़ रुपये, जबकि विश्वनाथ एंड संस ने 202 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. वहीं पादुकोण, ममिता बैजू, बॉलीवुड एक्ट्रेस, बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड थलपति विजय की फिल्म जन नेता ने रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 330 करोड़ रुपये की कमाई की.