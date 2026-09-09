Punjab News: बिक्रम मजीठिया, सुखपाल खैरा और रणजीत सिंह को बड़ा झटका, कोर्ट ने CM की पत्नी पर आरोप लगाने से रोका

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Amit Upadhyay
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Punjab Latest News: पंजाब में डॉ. गुरप्रीत कौर से जुड़े मामले में अदालत ने बिक्रम सिंह मजीठिया, सुखपाल सिंह खैरा और रणजीत सिंह को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने तीनों को डॉ. गुरप्रीत कौर के खिलाफ किसी भी तरह के आरोप लगाने से रोक दिया है।
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शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया, कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा और सीएम मान की पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर।

Dr. Gurpreet Kaur Case News: पंजाब की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। अदालत ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया, कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा और रणजीत सिंह को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने तीनों नेताओं को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर के खिलाफ किसी भी तरह के आरोप लगाने से रोक दिया है।

अदालत के आदेश के बाद अब तीनों नेता डॉ. गुरप्रीत कौर को लेकर सोशल मीडिया या किसी दूसरे माध्यम से आरोप से जुड़ा कंटेंट शेयर नहीं कर सकेंगे। अदालत ने डॉ. गुरप्रीत कौर के खिलाफ आरोपों से जुड़ी पोस्ट, वीडियो या किसी भी तरह का कंटेंट सोशल मीडिया पर डालने पर रोक लगाई है। इसके साथ ही किसी दूसरे माध्यम से भी उनके खिलाफ आरोप लगाने से तीनों को रोक दिया गया है।

पूरा मामला क्या है?

यह विवाद डॉ. गुरप्रीत कौर को लेकर लगाए गए आरोपों से जुड़ा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर पर एक दुष्कर्म के मामले को दबाने और उसकी एफआईआर रद्द कराने के बदले 5 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। पिछले दिनों पंजाब की राजनीति में इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी तेज हुई थी। विपक्षी नेताओं की ओर से अलग-अलग दावे और सवाल उठाए गए थे। इसके बाद मामला अदालत तक पहुंचा। अब अदालत ने अंतरिम तौर पर तीनों नेताओं को डॉ. गुरप्रीत कौर के खिलाफ आरोप लगाने से रोक दिया है।

अदालत के आदेश के बाद इस मुद्दे पर पंजाब की राजनीति में चल रही बयानबाजी पर असर पड़ सकता है। बिक्रम मजीठिया और सुखपाल खैरा पंजाब की राजनीति में प्रमुख विपक्षी चेहरों में शामिल हैं। पंजाब में हाल के दिनों में सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर तीखी बयानबाजी हुई है। डॉ. गुरप्रीत कौर से जुड़ा मामला भी इसी राजनीतिक विवाद का हिस्सा बन गया था।

अब आगे क्या होगा?

अब मामले की अगली सुनवाई में अदालत पूरे विवाद से जुड़े पक्षों और दलीलों पर विचार करेगी। फिलहाल तीनों नेताओं को अदालत के निर्देश का पालन करना होगा और डॉ. गुरप्रीत कौर के खिलाफ आरोपों से जुड़ी कोई नई सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो या अन्य सार्वजनिक कंटेंट जारी करने से बचना होगा। अदालत के विस्तृत आदेश और आगे की सुनवाई से इस मामले की कानूनी स्थिति और साफ होगी।