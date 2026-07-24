HC Bans Construction: चंडीगढ़ के आसपास 16 गांवों में कंस्ट्रक्शन और जमीन ट्रांसफर पर रोक, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Construction Ban Near Chandigarh: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के आसपास शिवालिक पहाड़ियों से जुड़े 16 गांवों में निर्माण कार्य, विकास गतिविधियों और जमीन के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। अदालत ने वन भूमि की पहचान और सीमांकन की प्रक्रिया पूरी होने तक म्यूटेशन एंट्री पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के 2014 के निर्देशों के पालन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है।

HC Bans Construction Around Chandigarh: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के आसपास 16 गांवों में सभी तरह के कंस्ट्रक्शन, विकास कार्यों और जमीन ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। अदालत ने यह आदेश चंडीगढ़ के आसपास स्थित शिवालिक पहाड़ियों के पर्यावरणीय संरक्षण को लेकर दिया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के साल 2014 के उस निर्देश से जुड़ा है, जिसमें पंजाब सरकार को वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने के समय मौजूद वन भूमि की पहचान करने का आदेश दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि सालों बीत जाने के बाद भी वन भूमि की पहचान और सीमांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, जबकि इस दौरान इलाके में कई तरह के निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ती गईं। अदालत ने इस स्थिति को पर्यावरण के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया।

16 गांवों में निर्माण और जमीन ट्रांसफर पर रोक

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की पीठ ने आदेश दिया कि संबंधित 16 गांवों में फिलहाल किसी भी प्रकार के नए निर्माण, विकास कार्य या जमीन के हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। अदालत ने निर्देश दिया कि अगले 6 सप्ताह तक या जब तक वन भूमि की पहचान की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक जमीन के रिकॉर्ड में किसी भी तरह की म्यूटेशन एंट्री नहीं की जाए। साथ ही जमीन की खरीद-बिक्री या किसी अन्य प्रकार के हस्तांतरण पर भी रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने साफ चेतावनी दी कि अगर आदेशों का उल्लंघन किया गया, तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा और संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

चंडीगढ़ के आसपास इन गांवों पर लागू होगा आदेश

हाईकोर्ट के आदेश के दायरे में शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित कई गांव शामिल हैं। इनमें करोरां, नाडा, पारच, सुंक, मजरियन, छोटी नागल, बड़ी नागल, पारोल, सिसवां, पल्लनपुर, सैनी माजरा, डुलवां, बुराना, गोचर, मिर्जापुर, तारापुर और सुल्तानपुर जैसे गांव शामिल हैं। अदालत ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड की शुरुआती जांच से संकेत मिलता है कि इन क्षेत्रों की कई जमीनें वन भूमि की श्रेणी में आती हैं। इसलिए इनकी वास्तविक स्थिति और कानूनी दर्जे को स्पष्ट करना जरूरी है। एक बार सरकार यह काम पूरा कर ले, तो फिर चीजों को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी।

हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को दिए ये निर्देश

हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह एक विशेष टीम गठित करें, जो यह पता लगाए कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने के समय कौन-कौन सी जमीन वन भूमि के रूप में मौजूद थी। अदालत ने संबंधित गांवों के पूरे राजस्व रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। इन रिकॉर्ड को दो वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में रखा जाएगा और इसकी प्रतियां एक सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा करनी होंगी। इसके अलावा मोहाली के डिप्टी कमिश्नर को अगली सुनवाई में सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

पर्यावरण को लेकर अदालत ने जताई चिंता

कई जनहित याचिकाओं और एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला चंडीगढ़ के आसपास गंभीर पर्यावरणीय और पारिस्थितिक चिंताओं से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कुछ रेस्तरां और अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई की गई, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र में कई अन्य व्यावसायिक गतिविधियां और बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य जारी रहे। याचिकाकर्ताओं ने अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि प्रशासन की लापरवाही के कारण संवेदनशील क्षेत्र में निर्माण बढ़ता गया।

करोरां गांव से शुरू हुआ था मामला

इस मामले की शुरुआत वर्ष 2004 में प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट से हुई थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन रोपड़ जिले (अब मोहाली) के करोरां गांव में वन भूमि पर एक क्लब का निर्माण किया गया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और जमीन की प्रकृति की जांच की। अदालत ने पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900 (PLPA) के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए पाया था कि करोरां गांव की करीब 3700 एकड़ जमीन राजस्व रिकॉर्ड में वन भूमि के रूप में दर्ज थी। हाईकोर्ट ने उस समय इस क्षेत्र को संरक्षित रखने के निर्देश दिए थे।

2014 के फैसले से जुड़ा है मामला

बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बीएस संधू बनाम भारत सरकार मामले में हाईकोर्ट के पुराने फैसले को बदल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल किसी जमीन का पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900 के तहत आना ही उसे स्वतः वन भूमि घोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि पहले यह निर्धारित करना जरूरी है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू होने के समय संबंधित भूमि की वास्तविक प्रकृति क्या थी। इसी आधार पर पंजाब सरकार को वन भूमि की पहचान और सीमांकन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने अब चिंता जताई है कि यह प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। हाईकोर्ट का यह आदेश यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जब तक जमीन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक क्षेत्र में कोई ऐसा बदलाव न हो जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे।