जन्माष्टमी पर उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़: चंडीगढ़ के चैतन्य गौड़ीय मठ में 55 प्रतिमाओं से सजी झांकी

Chandigarh Janmashtami Jhanki: चंडीगढ़ सेक्टर-20 के श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में जन्माष्टमी की तैयारियां पूरी. 55 प्रतिमाओं की झांकी, बाबा बर्फानी गुफा, एआई से लंका दहन और द्रौपदी चीरहरण प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रहेगी.

Chandigarh Janmashtami Jhanki: चंडीगढ़ के सेक्टर-20 स्थित श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इस बार श्रद्धालुओं को भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं के साथ आधुनिक तकनीक से सजी कई आकर्षक झांकियां देखने को मिलेंगी. मठ में हर वर्ष जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं.

55 प्रतिमाओं से सजेगी भव्य झांकी

महोत्सव के लिए करीब 55 प्रतिमाओं से सुसज्जित विशेष झांकी तैयार की गई है. इसके अलावा महाभारत के चर्चित प्रसंग द्रौपदी चीरहरण को छह मिनट के विशेष प्रकाश एवं ध्वनि कार्यक्रम के जरिए प्रस्तुत किया जाएगा. आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से तैयार यह प्रस्तुति श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण रहने की उम्मीद है.

मठ के प्रवक्ता जय प्रकाश गुप्ता ने बताया, “मठ कई वर्षों से जन्माष्टमी का भव्य आयोजन कर रहा है और हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं.”

बाबा बर्फानी की गुफा का दिखेगा अद्भुत रूप

जन्माष्टमी समारोह में श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी की गुफा की प्रतिकृति भी देखने को मिलेगी. बर्फ की सिल्ली से तैयार की गई करीब आठ फुट ऊंची इस गुफा के भीतर तापमान लगभग 16 डिग्री सेल्सियस रखा जाएगा. इससे श्रद्धालुओं को गुफा जैसा अनूठा अनुभव देने का प्रयास किया गया है.

एआई तकनीक से दिखेगा लंका दहन

इस बार झांकियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है. इसके माध्यम से लंका दहन का दृश्य जीवंत अंदाज में प्रदर्शित किया जाएगा. धार्मिक प्रसंगों और आधुनिक तकनीक का यह मेल समारोह को और आकर्षक बनाएगा.

मठ प्रबंधन के अनुसार जन्माष्टमी के अवसर पर सेक्टर-20 में बड़ा मेला भी आयोजित होता है. इसके चलते पूरे क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है. झांकियों का उद्घाटन वीरवार शाम चार बजे वरिष्ठ भाजपा नेता संजय टंडन श्री चैतन्य गौड़ीय मठ, सेक्टर-20 में करेंगे.