2027 वर्ल्ड कप की तैयारी में भारत का बड़ा प्लान, साउथ अफ्रीका में ODI सीरीज, कितने मुकाबले खेले जाएंगे

भारतीय टीम के वनडे वर्ल्ड की तैयारी को और पुख्ता करने के लिए बीसीसीआई ने मेजबान देश के साथ सीरीज खेलने को लेकर बात की है. बताया जा रहा है कि टीम मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट पर ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) इस सीरीज के लिए क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CSA) के साथ बातचीत कर रहा है.

नई दिल्ली. अगली साल होने वाले ICC पुरुष वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खास शेड्यूल बनाया जा रहा है. इसके लिए टीम इंडिया के मौजूदा कार्यक्रम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इसे लेकर जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक इस मेगा आईसीसी टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले भारत अगले साल साउथ अफ्रीका में 4 से 6 मैचों की वनडे सीरीज खेल सकती है.

जानकारी के मुताबिक इस सीरीज का प्रस्ताव 2027 के दूसरे हाफ में अक्तूबर से पहले कराए जाने का है. सीरीज को वर्ल्ड कप से ठीक पहले कराया जाएगा जिससे कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों को साउथ अफ्रीकी परिस्थितियों में वनडे क्रिकेट खेलने का अनुभव मिल सके. टीम के नए और पुराने सारे खिलाड़ी परिस्थिति के मुताबिक खुद को ढाल लें.

वर्ल्ड कप से पहले परिस्थितियों की समझ

अगले साल के अंत में 4 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच 2027 वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन होना है. इसकी मेजबानी की जिम्मेदारी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया को दी गई है. साउथ अफ्रीका के आठ मैदानों पर . अक्टूबर-नवंबर के बीच इस वर्ल्ड कप के मुकाबले का आयोजन होना है. बात करें जिम्बाब्वे की तो यहां तीन और नामीबिया के एक मैदान को वर्ल्ड कप के मैच की मेजबानी के लिए चुना गया है. भारतीय टीम का मैनेजमेंट चाहता है आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने के लिए जिन खिलाड़ियों को भी चुना जाए सभी को पिच, मौसम और परिस्थितियों के मुताबिक ढलने का पूरा मौका मिले.

2023 में भी दक्षिण अफ्रीका गई थी भारतीय टीम

भारतीय टीम के लिए साउथ अफ्रीका में आईसीसी टूर्नामेंट खेलना अब तक लकी साबित हुआ है. टीम इंडिया 2007 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जी चुकी है. आखिरी बार दिसंबर 2023 में भारतीय टीम वनडे सीरीज खेली थी. तब टीम की कमान केएल राहुल के हाथों में थी. इस बार वर्ल्ड कप की तैयारियों को देखते हुए भारत मजबूत टीम के साथ सीरीज खेलने की कोशिश कर सकता है.

दक्षिण अफ्रीका में भारत का रिकॉर्ड

भारतीय टीम के अगर साउथ अफ्रीका में वनडे मुकाबलों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो जीत और हार का अंतर ज्यादा नहीं है.टीम इंडिया ने अब तक 59 वनडे मैच खेले हैं. इसमे से टीम को 24 में जीत मिली है जबकि 31 मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी है. यहां खेले गए तीन मुकाबले बेनतीजा रहे और एक मैच टाई हुआ.