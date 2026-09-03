रिटायर्ड DGP के घर सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात एएसआई की गोली लगने से मौत, मोहाली में मचा हड़कंप

मोहाली. पंजाब के मोहाली से एक बेहद दिल दुखाने देने वाली घटना सामने आई है. जानकारी के मुताबिक एक रिटायर्ड डीजीपी के आवास पर सुरक्षा ड्यूटी में तैनात सहायक उप निरीक्षक (ASI) की गोली लगने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि यह घटना गुरुवार की सुबह तकरीबन 6 बजे हुई. रिटायर्ट डीजीपी के सेक्टर-85 स्थित वेव एस्टेट में वो तैनात थे. गोली लगने से जिनकी मौत हुई है उस पुलिसकर्मी की पहचान ASI ओंकार सिंह के रूप में की गई है. एएससाई की तैनाती रिटायर्ड डीजीपी अर्पित शुक्ला के घर सुरक्षा व्यवस्था की देख रेख के लिए हुई थी.

मोहली में हुई इस घटना की जानकारी जैसे ही सामने आई पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. पूर्व डीजीपी के आवास पर पुलिस की टीम तत्काल पहुंची और इस मामले की जांच शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि ASI ओंकार सिंह को जब गोली लगी तो उनको बिना देर किए फेज-6 स्थित अस्पताल में इलाज के लिए तुरंत पहुंचाया गया. अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स की टीम ने ओंकार की जांच बिना देरी के शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि उनकी जांच के दौरान ही मौत हो गई. डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

गोली चलने की परिस्थितियों की जांच

ऐसा बताया जा रहा है कि पूर्व डीजीपी के घर पर सुरक्षा के लिए तैनात किए गए ओंकाल पर एक नहीं बल्कि कई गोलिंया चलाई गई. ऐसा शुरुआती जांच में बताया जा रहा है. सुरक्षा ड्यूटी में तैनात किए गए एक ASI पर आखिर गोलियां किन परिस्थितियों में चली. इस घटना के पीछे की असली वजह क्या है इसको लेकर अब तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है. जिस जगह पर ये घटना हुई है पुलिस की टीम ने उस जगह को सुरक्षित कर सबूत तलाश रही है. पुलिस की टीम के जांच अधिकारी सबसे पहले इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि ओंकार पर लगाई गई गोली किस हथियार से चली. जब ये घटना हुई तो उस समय वहां पर आस पास कौन कौन मौजूद था. क्या किसी ने इस घटना को देखा और गोली चलने की पूरी परिस्थितियां क्या थीं.

रिटायर्ड डीजीपी के घर पर हुई इस घटना को लेकर पुलिस फिलहाल किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है. इस मामले की जांच में जुटे अधिकारियों ने कहा है कि इस घटना को लेकर पड़ताल सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए की जा रही है. घटनास्थल से अब तक जो भी सूबत मिले हैं उसके और अन्य जांच के आधार पर ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी. इस घटना की जानकारी मिलने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस की फोरेंसिक टीम ने भी ओंकार को गोली मारे जाने की इस घटना के जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं. मृतक ASI के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.