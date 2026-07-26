Punjab Crime News : पंजाब पुलिस की गिरफ्त में आया गैंगस्टर जोबनजीत बिल्ला, आरोपी पर दर्ज हैं कई गंभीर केस

By
Harpreet Singh
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पंजाब पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए हत्या व हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर मामलों में वांछित गैंगस्टर जोबनजीत बिल्ला को इंडोनेशिया से पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी पर पंजाब में दर्ज चार हत्या के मामलों में वांछित था। वह 2025 में फर्जी पासपोर्ट के सहारे विदेश भागने में सफल रहा था।
Punjab Crime News : पंजाब पुलिस की गिरफ्त में आया गैंगस्टर जोबनजीत बिल्ला, आरोपी पर दर्ज हैं कई गंभीर केस
Punjab Crime News : पंजाब पुलिस की गिरफ्त में आया गैंगस्टर जोबनजीत बिल्ला, आरोपी पर दर्ज हैं कई गंभीर केस

गिरफ्तारी से बचने के लिए विभिन्न देशों से चला रहा था आपराधिक गतिविधियां : डीजीपी

Punjab Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने ओवरसीज फ्यूजिटिव ट्रैकिंग एंड एक्स्ट्राडिशन सेल (ओएफटीईसी) पंजाब तथा केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से फरार गैंगस्टर जोबनजीत सिंह उर्फ जोबन बिल्ला का सफल प्रत्यर्पण कराया है।

यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने देते हुए बताया कि आरोपी जोबन बिल्ला को 20 जुलाई 2026 को इंडोनेशिया में हिरासत में लेने के बाद भारत रवाना किया गया था। पंजाब पुलिस ने उसे मुंबई हवाई अड्डे पर अपनी हिरासत में लिया और अब आगे की जांच के लिए पंजाब लाया जा रहा है।

छह महीने तक चलाया गया अभियान

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि यह सफलता छह महीने तक चले गुप्त अंतरराष्ट्रीय अभियान आॅपरेशन नोमैड-हंट का परिणाम है। इस अभियान के तहत फरार अपराधियों का पता लगाने के लिए लगातार निगरानी, रणनीतिक खुफिया जानकारी एकत्र करना तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ निकट समन्वय स्थापित किया गया। उन्होंने बताया कि जोबन बिल्ला हत्या, हत्या के प्रयास, एनडीपीएस अधिनियम तथा आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित है।

9 जनवरी 2025 को विदेश भागा था आरोपी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी 9 जनवरी 2025 को गोरखपुर निवासी एक व्यक्ति के फर्जी विवरण के आधार पर तैयार किए गए पासपोर्ट का इस्तेमाल कर भारत से फरार हो गया था। यह पासपोर्ट 8 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जारी किया गया था। डीजीपी ने बताया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए जोबन बिल्ला विभिन्न देशों से अपने आपराधिक नेटवर्क का संचालन कर रहा था। वह पहले संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में छिपा रहा, वहां से जॉर्जिया गया और बाद में इंडोनेशिया पहुंच गया।

पुलिस ने इस तरह पाई सफलता

उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया था तथा उसके फर्जी पासपोर्ट और संभावित ठिकानों संबंधी पुख्ता जानकारी समय-समय पर केंद्रीय एजेंसियों के साथ साझा की जाती रही। इसके अलावा उसके विरुद्ध इंटरपोल के पांच संदर्भ भी जारी किए गए थे। पंजाब पुलिस के लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप इंडोनेशिया में उसे हिरासत में लिया गया।

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