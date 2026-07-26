Gold Silver Price Today: आज कितना सस्ता और महंगा हुआ सोना-चांदी, जानें क्या है आज का रेट?

Gold Silver Price Today 26 July 2026: अगर आप आज सोना-चांदी में से कुछ भी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले आज के ताजा रेट जान लें. आइए जानते हैं कि कितने में मिल रहा आज सोना-चांदी.

Gold Silver Price Today 26 July 2026: आज 26 जुलाई 2026 को भारत में सोने और चांदी की कीमतों में हल्का बदलाव देखने को मिला है. अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की कीमत और देश में बढ़ती मांग का असर सोने-चांदी के दाम पर पड़ रहा है. त्योहारों और शादी के सीजन के करीब आने से भी इनकी कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आज आपके शहर में सोने चांदी का क्या हाल है.

आज का सोने का भाव

आज 24 कैरेट (999 शुद्ध) सोने की कीमत 14,617 रुपये प्रति ग्राम है. वहीं, 22 कैरेट सोना, जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा आभूषण बनाने में किया जाता है, 13,399 रुपये प्रति ग्राम पर बिक रहा है.

शहरों के अनुसार सोने का रेट

दिल्ली में सोने का भाव (gold price today in delhi)

24 कैरेट सोना: 14,632 रुपये प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना: 13,414 रुपये प्रति ग्राम

पंजाब में सोने का भाव (gold price today in punjab)

24 कैरेट सोना: 14,447 रुपये प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना: 13,244 रुपये प्रति ग्राम

हरियाणा में सोने का भाव (gold price today in haryana)

24 कैरेट सोना: 14,054 रुपये प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना: 13,385 रुपये प्रति ग्राम

जम्मू-कश्मीर में सोने का भाव (gold price today in jammu-kashmir)

24 कैरेट सोना: 14,054 रुपये प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना: 13,385 रुपये प्रति ग्राम

मुंबई में सोने का भाव (gold price today in mumbai)

24 कैरेट सोना: 14,617 रुपये प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना: 13,399 रुपये प्रति ग्राम

कोलकाता में सोने का भाव (gold price today in kolkata)

24 कैरेट सोना: 14,617 रुपये प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना: 13,399 रुपये प्रति ग्राम

चेन्नई में सोने का भाव (gold price today in chennai)

24 कैरेट सोना: 14,729 रुपये प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना: 13,501 रुपये प्रति ग्राम

सोने की कीमत क्यों बदलती है?

भारत में सोने की कीमत कई वजहों से बदलती रहती है. इसमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम, अमेरिकी डॉलर की कीमत, रुपये की विनिमय दर और देश में आभूषणों की मांग प्रमुख कारण हैं. त्योहारों और शादी के सीजन में मांग बढ़ने से भी कीमतों में तेजी आ सकती है.

आज का चांदी का भाव (silver price today)

आज भारत में 999 शुद्ध चांदी की कीमत 2,39,900 रुपये प्रति किलोग्राम है. वहीं, 925 स्टर्लिंग सिल्वर का भाव 2,39,000 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया है. निवेश और आभूषण दोनों के लिए चांदी की अच्छी मांग बनी हुई है.

शहरों के अनुसार चांदी का रेट

दिल्ली में चांदी का भाव

सिल्वर 999: 2,399 रुपये प्रति 10 ग्राम

मुंबई में चांदी का भाव

सिल्वर 999: 2,399 रुपये प्रति 10 ग्राम

कोलकाता में चांदी का भाव

सिल्वर 999: 2,399 रुपये प्रति 10 ग्राम

चेन्नई में चांदी का भाव

सिल्वर 999: 2,449 रुपये प्रति 10 ग्राम

निवेश से पहले रखें इन बातों का ध्यान

अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो खरीदारी से पहले अपने शहर का ताजा भाव जरूर जांच लें. अलग-अलग शहरों में टैक्स और अन्य शुल्क के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है. इसके अलावा, निवेश करने से पहले बाजार की स्थिति और कीमतों के रुझान पर भी नजर रखना फायदेमंद रहता है.