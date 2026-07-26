Punjab Weather News : पंजाब में कल से भारी बारिश का अलर्ट, जाने किन जिलों में होगी मुसलाधार बारिश

By
Harpreet Singh
-
0
7
पंजाब में पिछले कई दिन से मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद अच्छी बारिश नहीं हुई है। ऐसे में जहां लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। वहीं खरीफ की फसलों में सिंचाई के लिए भी किसानों को मशक्कत करनी पड़ रही है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग ने कल से एक बार फिर अच्छी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
Punjab Weather News : पंजाब में कल से भारी बारिश का अलर्ट, जाने किन जिलों में होगी मुसलाधार बारिश
Punjab Weather News : पंजाब में कल से भारी बारिश का अलर्ट, जाने किन जिलों में होगी मुसलाधार बारिश

पंजाब में हल्की बारिश और बादल छाने से तापमान में मामूली गिरावट

Punjab Weather News  (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब में मानसून की सक्रियता से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। इससे एक तरफ जहां पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई वहीं आसमान में बादल छाने और तेज हवा चलने से तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई। वहीं भारतीय मौसम विभाग की चंडीगढ़Þ शाखा ने प्रदेश के मौसम को लेकर जो बुलेटिन जारी किया है।

उसके अनुसार कल यानी 27 जुलाई से प्रदेश में बारिश जोर पकड़ेगी। मौसम विभाग ने 28 और 29 जुलाई को पंजाब के कई हिस्सों के साथ चंडीगढ़ में भी बारिश का आॅरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवाएं भी चलीं। सबसे अधिक बारिश फाजिल्का के अबोहर में 15.5 मिमी दर्ज की गई।

अधिकतम तापमान गिरा, न्यूनतम में वृद्धि

मौसम विभाग चंडीगढ़ के अनुसार पिछले 24 घंटों में पंजाब के औसत अधिकतम तापमान में 0.4 डिग्री की मामूली गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, औसत न्यूनतम तापमान में 0.3डिग्री की बढ़ोतरी हुई है।

तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है। प्रदेश के गुरदासपुर में 15.4 मिमी, मुक्तसर में 14 मिमी, होशियारपुर में 13 मिमी, रूपनगर के भाखड़ा बांध क्षेत्र में 12.5 मिमी, एसबीएस नगर के बलोवाल सौंखड़ी में 12 मिमी और अमृतसर में 11.6 मिमी बारिश हुई। फिरोजपुर में 9 मिमी और लुधियाना में 7.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।

इस बार सिटी ब्यूटीफुल भी बारिश के लिए तरसा

मौजूदा मानसून सीजन में न केवल पंजाब बल्कि चंडीगढ़ भी अभी तक अच्छी बरसात के लिए तरस रहा है। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों की बात करें तो चंडीगढ़ में 1 जून से अब तक कुल 249.1 मिमी बारिश दर्ज की गई है। यह सामान्य बारिश के मुकाबले करीब 31.8% कम है।

आज भी चंडीगढ़ में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके साथ ही 28 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट है। इसके बाद 29 जुलाई को भी बादलों के बीच मूसलाधार बारिश की संभावना है। फिर 30 जुलाई को मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री रहने की संभावना है।

ये भी पढ़ें : Punjab CM News : आज पंजाब पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहा : मान