Punjab News : पंजाब के हिस्से का पानी पंजाब के खेतों तक पहुंचाना सरकार की प्रतिबद्धता : गोयल

पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा है कि पंजाब सरकार तेजी से नहरी पानी खेतों तक पहुंचाने को प्रयासरत्त है। यही कारण है कि जहां 2022 तक प्रदेश में कुल 26 प्रतिशत नहरी पानी का सिंचाई के लिए प्रयोग किया जा रहा था। वहीं अब यह बढ़कर 88 प्रतिशत हो चुका है।

बरिंदर कुमार गोयल द्वारा 26.12 करोड़ रुपए की जल संसाधन परियोजनाएं लोकार्पित, नहरों के पुनरुद्धार, भूमिगत पाइपलाइन तथा लिफ्ट सिंचाई योजनाओं से हजारों एकड़ भूमि को मिलेगा नहरी पानी

Punjab News (श्री चमकौर साहिब) : पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा है कि पंजाब के हिस्से का पानी पंजाब के खेतों तक पहुंचाना सरकार की प्रतिबद्धता है। नहरी नेटवर्क को मजबूत करके न केवल किसानों की सिंचाई लागत कम होगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भूजल संरक्षण भी सुनिश्चित होगा।

उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में बड़े कदम उठा रही है और जल्द ही प्रदेश के अंतिम छोर तक नहरी पानी पहुंचाया जाएगा। गोयल ने कहा कि 2022 तक जहां प्रदेश में कुल 26 प्रतिशत नहरी पानी का सिंचाई के लिए प्रयोग किया जा रहा था। वहीं अब यह बढ़कर 88 प्रतिशत हो चुका है।

श्री चमकौर साहिब विस में खर्च किए गए करोड़ों रुपए

गोयल ने बताया कि श्री चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्र में समराला मेजर को पक्का करने, अमराला माइनर के पुनरुद्धार तथा भूमिगत पाइपलाइन बिछाने जैसी परियोजनाओं पर कुल 26.12 करोड़ रुपए की लागत आई है। इन परियोजनाओं से हजारों एकड़ भूमि को पहली बार अथवा पहले से अधिक मात्रा में नहरी सिंचाई का लाभ मिलेगा।

उन्होंने बताया कि समराला मेजर को 7.21 किलोमीटर लंबाई तक पक्का करने पर 11.74 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस परियोजना से 13 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा तथा नहरी सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्रफल 2,516 एकड़ से बढ़कर 3,333 एकड़ हो गया है। इससे 817 एकड़ अतिरिक्त भूमि को नहरी पानी उपलब्ध होगा।

उन्होंने बताया कि अमराला माइनर को 3.35 किलोमीटर लंबाई तक पक्का करने का कार्य 2.01 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। इससे 4 गांवों को लाभ मिलेगा तथा नहरी सिंचाई का क्षेत्र 1,519 एकड़ से बढ़कर 2,223 एकड़ हो गया है। परिणामस्वरूप 704 एकड़ अतिरिक्त भूमि नहरी सिंचाई के दायरे में आ गई है।

ये परियोजनाएं भी की गई पूरी

इसके अतिरिक्त किसानों के खेतों तक नहरी पानी सुचारु रूप से पहुंचाने के लिए 10.76 किलोमीटर लंबी दो भूमिगत पाइपलाइनें बिछाई गई हैं, जिन पर 8.95 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इससे 9 गांवों को लाभ मिलेगा तथा नहरी सिंचाई का क्षेत्र 1,698 एकड़ से बढ़कर 2,295 एकड़ हो गया है। इस प्रकार 597 एकड़ अतिरिक्त भूमि को नहरी पानी मिलना सुनिश्चित हुआ है।