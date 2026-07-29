Food Combos to Avoid: दूध के साथ भूलकर भी न खाएं यह चीज, जिंदगी भर होगा पछतावा, कोई इलाज नहीं

आयुर्वेद के अनुसार कई ऐसे भोजन हैं, जिन्हें एक साथ खाने की मनाही है। इन्हीं में मछली या नमक के साथ दूध का सेवन भी है। इसे 'विरुद्ध आहार' (एक साथ न खाया जाने वाला भोजन) माना जाता है, क्योंकि इससे शरीर की ऊर्जा (दोष) का संतुलन बिगड़ता है और टॉक्सिन्स बनते हैं।

Food Combos to Avoid: आयुर्वेद के अनुसार कई ऐसे भोजन हैं, जिन्हें एक साथ खाने की मनाही है। इन्हीं में मछली या नमक के साथ दूध का सेवन भी है। इसे ‘विरुद्ध आहार’ (एक साथ न खाया जाने वाला भोजन) माना जाता है, क्योंकि इससे शरीर की ऊर्जा (दोष) का संतुलन बिगड़ता है और टॉक्सिन्स (जहर) बनते हैं।

वहीं, आधुनिक न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि भोजन के मेल से जुड़े ये नियम केवल सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, क्योंकि क्लिनिकल साइंस के अनुसार ये दोनों ही चीजें सुरक्षित और बहुत पौष्टिक हैं और इनसे कोई जहरीला असर या त्वचा की बीमारी नहीं होती।

विरुद्ध आहार के बारे में आयुर्वेद की राय

विरोधी ऊर्जा:

आयुर्वेद के अनुसार, दूध की तासीर ठंडी होती है, जबकि मछली की तासीर गर्म होती है। इन्हें मिलाने से पाचन शक्ति (अग्नि) पर बुरा असर पड़ता है।

शरीर की नलियों में रुकावट

माना जाता है कि दूध के साथ नमक या मछली खाने से शरीर में असंतुलन पैदा होता है, जिससे शरीर की सूक्ष्म नलियां बंद हो जाती हैं।

त्वचा से जुड़ी समस्याएं

पारंपरिक ग्रंथों में चेतावनी दी गई है कि इस तरह के गलत मेल से शरीर में गहरे जहरीले तत्व (टॉक्सिन्स) बनते हैं, जिससे त्वचा संबंधी बीमारियां या सफेद दाग (जैसे विटिलिगो) हो सकते हैं।

आधुनिक न्यूट्रिशनिस्ट की राय

कोई टॉक्सिसिटी नहीं

विज्ञान के अनुसार, दूध, मछली और नमक को एक साथ खाने से कोई केमिकल या टॉक्सिक रिएक्शन नहीं होता है। ये दोनों ही हेल्दी प्रोटीन, फैट और मिनरल से भरपूर होते हैं।

विटिलिगो ऑटोइम्यून कंडीशन

मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि विटिलिगो इम्यून सिस्टम से जुड़ी समस्या है, जो स्किन पिगमेंट सेल्स पर असर डालती है न कि यह खान-पान का नतीजा है।

कुकिंग के उदाहरण

दुनिया भर में कई रेसिपीज़ में मछली और डेयरी (जैसे दूध या पार्मेजान चीज के साथ चाउडर या फिश पाई) को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है और इससे सेहतमंद लोगों को कोई नुकसान नहीं होता।

हर व्यक्ति का पाचन अलग

इन चीजों को खाने के बाद अगर कोई परेशानी या पेट फूलने जैसी दिक्कत होती है, तो इसकी वजह आमतौर पर लैक्टोज इनटॉलरेंस या फूड एलर्जी होती है, न कि इनमें मौजूद कोई जहर।