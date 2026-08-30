Punjab Crime News : अपराधियों पर अमृतसर पुलिस का वार, हेरोइन, हथियारों सहित छह गिरफ्तार

अमृसर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सरहद पार से चल रहे नशा व हथियार तस्करी के दो गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने पाकिस्तान से मंगवाए गए हथियार व हेरोइन भी बरामद की है।

पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने बरामद की 15 करोड़ की हेरोइन, 8 पिस्तौल, सीमा पार से मंगवाते थे नशीले पदार्थ व हथियार

Punjab Crime News (अमृतसर) : स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर और काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) अमृतसर ने छह व्यक्तियों को 2.9 किलोग्राम हेरोइन और आठ आधुनिक पिस्तौलों के साथ-साथ छह जिंदा कारतूसों सहित गिरफ्तार कर हथियार और नशा तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है।

यह जानकारी पंजाब के डायरेक्टर जनरल आॅफ पुलिस (डीजीपी) गौरव यादव ने देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान इंदरपाल सिंह और सिकंदरजीत सिंह, दोनों निवासी गांव भिंडी औलख, अमृतसर, हैप्पी सिंह उर्फ वीरपाल सिंह, निवासी कक्कड़, अमृतसर, सुनील मसीह और राजन मसीह, दोनों निवासी माहल, गुरदासपुर तथा प्रदीप सिंह, निवासी नूरपुर अमृतसर के रूप में हुई है।

ड्रोन के माध्यम से मंगवाते थे नशा व हथियार

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी सरहद पार से चल रही तस्करी में शामिल थे और वे ड्रोन के जरिए भेजी जाने वाली हथियारों तथा नशीले पदार्थों की खेप प्राप्त करते थे और उन्हें राज्य में आपराधिक तत्वों तक पहुंचाते थे। उन्होंने कहा कि इस मामले के आगे-पीछे के संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है, ताकि सरहद पार के नेटवर्क से जुड़े सभी व्यक्तियों की पहचान की जा सके।

इस तरह मिली पुलिस को सफलता

पहले ऑपरेशन के बारे में जानकारी साझा करते हुए एआईजी सुखमिंदर सिंह मान ने बताया कि सीआई अमृतसर की टीमों को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि संदिग्ध सुनील और राजन ने अवैध पिस्तौलों की बड़ी खेप प्राप्त की है और वे संभावित रूप से यह खेप अमृतसर के गांव नूरपुर के क्षेत्र में अपने साथी प्रदीप सिंह को पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि इस सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने तीनों को सात पिस्तौलों सहित काबू कर लिया।

दूसरे आॅपरेशन के बारे में एआईजी ने बताया कि एसएसओसी अमृतसर की टीमों ने इंदरपाल, सिकंदरजीत और हैप्पी सिंह को 2.9 किलोग्राम हेरोइन तथा एक पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया। एआईजी सुखमिंदर मान ने बताया कि इस नेटवर्क का पदार्फाश करने के लिए जांच जारी है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां तथा बरामदगियां होने की संभावना है।