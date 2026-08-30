Punjab News: अमृतसर से दुबई जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट 17 घंटे लेट, यात्रियों ने किया हंगामा

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Sudhanshu Chouhan
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पंजाब के अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रविवार सुबह दुबई जाने वाली स्पाइसजेट की एक फ्लाइट के 17 घंटे लेट होने पर यात्रियों ने जमकर बवाल किया।

Punjab News: पंजाब के अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रविवार सुबह दुबई जाने वाली स्पाइसजेट की एक फ्लाइट के 17 घंटे लेट होने पर यात्रियों ने जमकर बवाल किया। यात्रियों ने एयरलाइन के खिलाफ नारेबाजी की और काउंटर पर हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विमानन कंपनी के प्रबंधन ने न तो उनके ठहरने की व्यवस्था की और न ही उन्हें रिफंड दिया।

17 घंटे लेट हुई उड़ान

स्पाइसजेट की फ्लाइट सुबह 8.40 बजे दुबई के लिए उड़ान भरने वाली थी, लेकिन इसका समय बढ़ाकर रात 11 बजे कर दिया गया। यात्री जब काउंटर पर पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि विमान अब 17 घंटे की देरी से उड़ान भरेगी। यात्रियों को विमान के 17 घंटे लेट से उड़ने की जानकारी जैसे ही मिली, उन्होंने एयरलाइन प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और जमकर हंगामा किया।

ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं

यात्रियों ने आरोप लगाया कि एयरलाइन की तरफ से कोई भी जिम्मेदार अधिकारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है और न ही स्थिति स्पष्ट की जा रही है। यात्रियों ने कहा कि एयरलाइन ने उन्हें टिकट रिफंड को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं दी। उन्होंने बताया कि 17 घंटे की देरी के बावजूद वैकल्पिक टिकट या ठहरने (होटल) की कोई व्यवस्था नहीं की गई। एयरपोर्ट पर बुनियादी सुविधाओं के अभाव में परिवार और बच्चे घंटों से परेशान हो रहे हैं।

नियमों के उल्लंघन का आरोप

यात्रियों ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि इतनी लंबी देरी की स्थिति में नियमानुसार यात्रियों को पूरा रिफंड या तुरंत वैकल्पिक उड़ान की सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एयरलाइन प्रबंधन द्वारा नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है और उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हो रही।