Sonipat Breaking News : सोनीपत कच्चे क्वार्टर एरिया में भीषण आग से चार दुकानों का सामान जलकर राख

फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर पाया आग पर काबू
Sonipat Breaking News (आज समाज), सोनीपत : सोनीपत में आग लगने की घटना से चार दुकानों का सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। जिससे उक्त दुकानदारों को लाखों रुपए के नुकसान की खबर है। वहीं गनीमत यह रही की इस घटना से कोई जनहानि नहीं हुई। जैसे ही आग लगने की सूचना मिली। स्थानीय दुकानदारों व लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की। इसके साथ ही फोन पर घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को भी दे दी गई। जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
एक दुकान में लगी आग चार में फैली
प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार यह आग पहले एक दुकान में लगी। इसके बाद इसने साथ वाली दुकानों को भी चपेट में ले लिया। जिसके चलते कुछ ही मिनटों में यह चारों दुकानों में फैल गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान पुलिस टीम भी मौके पर मौजूद रही और मामले की जांच शुरू कर दी।
आग लगने से प्रभावित दुकानों में रखा सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना मिलते ही सोनीपत मेयर राजीव जैन भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित दुकानदारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वे जिला प्रशासन से भी उक्त दुकानदारों को हर संभव मदद दिलाने का प्रयास करेंगे।