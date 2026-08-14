Punjab/Haryana Weather Alert: पंजाब-हरियाणा के किन जिलों में होगी जोरदार बारिश, कितने शहरों में यलो अलर्ट, घर से निकलने से पहले देख लें आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग की तरफ से शुक्रवार, 14 अगस्त को राज्य के कुछ इलाकों में लोगों को सावधान रहने कहा है. पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है.

चंडीगढ़. मानसून ने देश के तमाम राज्यों कि तरह पंजाब में भी सक्रिय होने के बाद अपना असर दिखाना शुरु कर दिया है.मौसम विभाग की तरफ से शुक्रवार, 14 अगस्त को राज्य के कुछ इलाकों में लोगों को सावधान रहने कहा है. पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग हर जिले के मौसम की जानकारी स्थानीय प्रशासन को देता है. पूर्वानुमान के अनुसार 14 अगस्त को तीन जिलों लोगों को खास तौर पर सावधान रहने कहा है. पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में जमकर बादल के बरसने की आशंका है. हालांकि इन तीन जिलों को छोड़ दें तो इसके अलावा पंजाब के बाकी हिस्सों के लिए फिलहाल कोई बड़ा अलर्ट जारी नहीं किया गया है. मानसून के पूरी तरह से सक्रिय होने की वजह से अगले दो दिन राज्य के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है.

बढ़ेगी बारिश की गतिविधि

मौसम विभाग ने जो आशंका जताई है इसके मुताबिक 14 अगस्त को दिन भर बारिश का असर देखने को मिलेगा. दोपहर से शाम के बीच कई जिलों में बारिश और बढ़ सकती है. पठानकोट में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. गुरदासपुर, होशियारपुर, रूपनगर और मोहाली में भी जमकर बादल के बरसने की उम्मीद की जा रही है. पंजाब के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मानसून ज्यादा सक्रिय रह सकता है. बाकी के शहरों में बूंदाबांदी होने की संभावना है.

पटियाला रहा सबसे गर्म

अगर बीते दिन की बात करें तो गुरुवार को पंजाब में दिन गरम रहा. पटियाला का तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा. फिरोजपुर में भी पारी 37 डिग्री तक रहा. लुधियाना में 36.7, बठिंडा में 36.5 और पठानकोट में 36.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. अमृतसर में अधिकतम तापमान 35.3, गुरदासपुर में 35.5, फरीदकोट में 35.2 और संगरूर में 35.1 डिग्री सेल्सियस रहा. जालंधर में 34.7, रूपनगर में 34.6 और मोहाली में 35.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.

हरियाणा में आज का मौसम

हरियाणा के आज मौसम के मिजाज की बात करें तो यहां भी कई इलाकों में जमकर बारिश होने की संभावना है. मानसून के सक्रिय होने के साथ ही शुक्रवार को राज्य के 15 जिलों में जमकर बरसार होने का पूर्वानुमान है. इसमें गुरुग्राम, पलवल और भिवानी में भारी बारिश की उम्मीद है. मौसम विभाग की तरफ से शुक्रवार को चार जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है.