कच्चा तेल महंगा होने और IT के शेयरों में गिरावट का असर बाजार पर देखने को मिल रहा है। कारोबारी सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार गिरावट पर खुला। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 176.53 अंक फिसलकर 77,903.43 पर खुला,

Stock market opening 14 August 2026: कच्चा तेल महंगा होने और IT के शेयरों में गिरावट का असर बाजार पर देखने को मिल रहा है। कारोबारी सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार गिरावट पर खुला। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 176.53 अंक फिसलकर 77,903.43 पर खुला, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 33.95 अंकों की गिरावट के साथ 24,361.90 पर खुला।

सुबह 9.51 बजे सेंसेक्स 229.22 अंक लुढ़ककर 77,843.04 पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 55.35 अंक फिसलकर 24,340.50 पर कारोबार कर रहा था। BSE पर महज 7 कंपनियों के शेयर हरे निशान पर तो 23 कंपनियों के शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहे थे।

इन शेयरों में तेजी

इटरनल, टाइटन, अडाणी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, भारती एयरटेल और ICICI बैंक में तेजी देखी जा रही है। इटरनल के शेयर में सबसे ज्यादा 1.73% का उछाल देखा जा रहा है।

इन शेयरों में गिरावट

बीएसई पर SBIN, मारुति, बजाज फिन्सर्व, टाइटन, इन्फोसिस, HCLTECH, TCS, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, ट्रेंट, LT, अल्ट्रासेमको, हिंदुस्तान यूनिलीवर, BEL, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फार्मा, कोटक बैंक, इंडिगो, पावरग्रिड, रिलायंस, टेक महिंद्रा, ITC और NTPC के शेयरों में गिरावट देखी जा रही है। टाटा स्टील के शेयर में सबसे ज्यादा 1.76% की गिरावट देखी जा रही है।

ब्रॉडर मार्केट का रुख

निफ्टी 100 में 0.45%, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.31%, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप में 0.26% की गिरावट देखी जा रही है।

कच्चे तेल हुआ महंगा

शुक्रवार को सुबह 9.54 बजे ब्रेंट क्रूड 0.11% उछलकर 87.17 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

गिरावट पर बंद हुआ था बाजार

गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में मिला-जुला कारोबार देखा गया। सेंसेक्स 113.61 अंक (0.15%) की मामूली बढ़त के साथ 78,079.96 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी लगातार तीसरे सत्र में 40.10 अंक (0.16%) की कमजोरी के साथ 24,395.85 पर बंद हुआ।