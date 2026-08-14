Hariyali Teej Kab Ki Hai: कल या आज कब मनाई जाएगी हरियाली तीज? पूजा मुहूर्त से लेकर यहां जानें सबकुछ

Hariyali Teej Date | Hariyali Teej Significance: इस साल कब मनाई जाएगी हरियाली तीज, क्या होती है पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और अन्य सभी बातें आइए यहां जानते हैं.

Hariyali Teej Kab Ki Hai| Hariyali Teej Puja Vidhi: हरियाली तीज हिंदू धर्म के मेन त्योहारों में से एक है, जिसे सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है. ये पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के दांपत्य जीवन और उनके मिलन से जुड़ा है. साल 2026 में हरियाली तीज 15 अगस्त, शनिवार को मनाई जाएगी. विवाहित महिलाएं इस दिन पति की लंबी आयु, सुख-समृद्धि और दांपत्य जीवन में खुशहाली की कामना से व्रत रखती हैं. वहीं, अविवाहित महिलाएं भी मनचाहा जीवनसाथी पाने की कामना से ये व्रत कर सकती हैं.

हरियाली तीज 2026 कब है? (Hariyali Teej Kab Ki Hai)

हरियाली तीज सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है. साल 2026 में तृतीया तिथि 14 अगस्त को शाम 6:46 बजे शुरू होकर 15 अगस्त को शाम 5:28 बजे तक रहेगी. पंचांग गणना के अनुसार 15 अगस्त को तृतीया तिथि रहने के कारण इसी दिन हरियाली तीज का व्रत और पूजा की जाएगी.

तिथि और पूजा के समय में स्थान के अनुसार अंतर हो सकता है. इसलिए स्थानीय पंचांग के आधार पर समय देखना अधिक उपयुक्त माना जाता है.

हरियाली तीज 2026 पूजा का समय (Hariyali Teej Puja Timming)

हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा तृतीया तिथि के दौरान की जाती है. नई दिल्ली की पंचांग गणना के अनुसार 15 अगस्त को तृतीया तिथि शाम करीब 5:28 बजे तक रहेगी. इसी अवधि में शिव-पार्वती की पूजा करना तिथि के अनुसार सही माना जाता है.

कुछ पंचांगों में दिन के दौरान अभिजीत मुहूर्त और शाम के समय गोधूलि मुहूर्त जैसे शुभ समय भी बताए जाते हैं. हालांकि मुहूर्त स्थान और स्थानीय सूर्योदय-सूर्यास्त के अनुसार बदल सकते हैं, इसलिए इन्हें सभी स्थानों के लिए समान नहीं माना जाना चाहिए.

हरियाली तीज का धार्मिक महत्व

हरियाली तीज का संबंध माता पार्वती की भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए की गई तपस्या से माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती की भक्ति और तपस्या के बाद उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। इसी कारण इस पर्व पर शिव और पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है।

दांपत्य सुख की कामना

विवाहित महिलाएं हरियाली तीज का व्रत पति की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और वैवाहिक जीवन में प्रेम व सामंजस्य की कामना से रखती हैं। यह पर्व पति-पत्नी के रिश्ते की मजबूती और पारिवारिक सुख से भी जोड़ा जाता है।

अविवाहित महिलाओं के लिए महत्व (Hariyali Teej Significance)

अविवाहित महिलाएं भी हरियाली तीज का व्रत रखती हैं. मान्यता के अनुसार वे माता पार्वती की पूजा करके योग्य और अनुकूल जीवनसाथी की कामना करती हैं.

सावन और हरियाली से संबंध

हरियाली तीज का नाम ही सावन में दिखाई देने वाली हरियाली से जुड़ा है. सालों ऋतु में पेड़-पौधों और खेतों में हरियाली बढ़ जाती है. इसी प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव त्योहार की परंपराओं में भी दिखाई देता है. हरे रंग के कपड़े, चूड़ियां, मेहंदी, झूले और लोकगीत इस पर्व के प्रमुख सांस्कृतिक पक्ष हैं.

हरियाली तीज की पूजा विधि (Hariyali Teej Ki Puja Vidhi)

हरियाली तीज की पूजा की परंपराएं अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में कुछ भिन्न हो सकती हैं. सामान्य रूप से पूजा की शुरुआत व्रत के संकल्प से की जाती है और इसके बाद भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा की जाती है.

व्रत का संकल्प

सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनें और भगवान शिव तथा माता पार्वती का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें.

पूजा की तैयारी

पूजा के लिए घर में स्वच्छ स्थान पर चौकी स्थापित करें. इसे साफ करके सजाएं और उस पर भगवान शिव तथा माता पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर रखें. कुछ परंपराओं में मिट्टी से शिव-पार्वती की प्रतिमाएं बनाकर उनकी पूजा करने की भी परंपरा है.

शिव-पार्वती को पूजा सामग्री अर्पित करें

पूजा के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती को फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप और अन्य पारंपरिक सामग्री अर्पित की जाती है. विवाहित महिलाएं अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार सिंदूर, चूड़ियां और अन्य सुहाग सामग्री भी अर्पित कर सकती हैं.

शिव-पार्वती की पूजा

दीप जलाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें. श्रद्धा के अनुसार शिव-पार्वती के मंत्रों का जाप या भजन-प्रार्थना की जा सकती है. पूजा के दौरान माता पार्वती और भगवान शिव से दांपत्य सुख, परिवार की समृद्धि और शांति की कामना की जाती है.

हरियाली तीज व्रत कथा सुनें

पूजा के दौरान हरियाली तीज की व्रत कथा सुनने या पढ़ने की परंपरा है. कथा में माता पार्वती की तपस्या, उनकी भक्ति और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने की कथा का वर्णन मिलता है.

आरती करें

पूजा और कथा के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आरती की जाती है. इसके बाद परिवार की सुख-शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है.