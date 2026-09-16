Haryana News: हरियाणा में नया नियम, पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, जानें कब से होगा लागू

हरियाणा में पुरानी गाड़ियां चलाने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। प्रदेश की सरकार एक सख्त नियम लागू करने जा रही है। इस नए नियम के तहत, अगर आपकी गाड़ी पर्यावरण मानकों को पूरा नहीं करती या वह अपनी तय उम्र पूरी कर चुकी है, तो 1 अक्टूबर से आपको पेट्रोल पंप पर एक लीटर ईंधन भी नहीं दिया जाएगा।

Haryana News: हरियाणा में पुरानी गाड़ियां चलाने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। प्रदेश की सरकार एक सख्त नियम लागू करने जा रही है। इस नए नियम के तहत, अगर आपकी गाड़ी पर्यावरण मानकों को पूरा नहीं करती या वह अपनी तय उम्र पूरी कर चुकी है, तो 1 अक्टूबर से आपको पेट्रोल पंप पर एक लीटर ईंधन भी नहीं दिया जाएगा।

NCR के जिलों में लागू होगा नियम

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए हरियाणा सरकार राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में आने वाले प्रमुख जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में एक यह सख्त नियम लागू करने जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस नियम को लागू करने के लिए जरूरी तकनीकी इंतजामों को भी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यह साफ हो गया है कि अब पुरानी गाड़ियां चलाने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।

गौरतलब है कि दिल्ली-NCR लंबे समय से खराब हवा की गुणवत्ता से जूझ रहा है और पुरानी गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को इसका एक बड़ा कारण माना जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी पहले भी कई बार पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी को लेकर सख्त आदेश दे चुके हैं। हरियाणा सरकार का कहना है कि फ्यूल स्टेशन पर ही ऐसी गाड़ियों की पहचान कर लेने से सड़कों पर उनकी मौजूदगी अपने आप कम हो जाएगी।

किन गाड़ियों पर लागू होगा यह नियम?

यह नियम खासतौर पर उन गाड़ियों पर लागू होगा, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के पहले से तय मानकों के हिसाब से अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं। आमतौर पर 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां और 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियां इस श्रेणी में आती हैं। एक अक्टूबर के बाद ऐसी गाड़ियों को एनसीआर इलाके के किसी भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा।

इस तरह होगी नियम की निगरानी

इसे सख्ती से लागू करने के लिए हरियाणा परिवहन विभाग NCR के चार जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर के पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन यानी एएनपीआर कैमरे लगाने जा रहा है। पहले चरण में 775 कैमरे लगाए जाएंगे, जिसके लिए 41.74 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह कैमरे पेट्रोल पंप पर आने वाली हर गाड़ी के नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे और अगर वह एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल की लिस्ट में शामिल पाई जाती है, तो सिस्टम अपने आप अलर्ट भेज देगा, जिससे पंप संचालक उसे फ्यूल देने से मना कर सकेगा।