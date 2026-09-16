बॉलीवुड का प्रतिष्ठित आईफा 2027 (IIFA 2027) समारोह 22 और 23 जनवरी को यास आइलैंड के एतिहाद एरिना में दो दिनों तक चलेगा। यह चौथी बार होगा जब अबू धाबी इस समारोह की मेजबानी करेगा। यह 27वां आईफा वीकेंड और अवॉर्ड समारोह है।

IIFA Award 2027: बॉलीवुड का प्रतिष्ठित आईफा 2027 (IIFA 2027) समारोह 22 और 23 जनवरी को यास आइलैंड के एतिहाद एरिना में दो दिनों तक चलेगा। यह चौथी बार होगा जब अबू धाबी इस समारोह की मेजबानी करेगा। यह 27वां आईफा वीकेंड और अवॉर्ड समारोह है।

सलमान, करीना जैसी हस्तियां होंगी शामिल

अबु धाबी में आयोजित होने वाले इस इवेंट में सलमान खान, करीना कपूर खान और शाहिद कपूर जैसी बॉलीवुड की मशहूर हस्तियां शामिल होंगी। इनके अलावा, वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, पंकज त्रिपाठी और अली फजल के साथ-साथ निर्देशक-निर्माता करण जौहर भी इस अवॉर्ड फंक्शन में मौजूद रहेंगे। हालांकि, आयोजकों ने अभी तक यह खुलासा नहीं किया है कि कार्यक्रम की मेजबानी कौन करेगा, कौन प्रस्तुति या पुरस्कार देगा।

शुक्रवार से टिकटों की बिक्री शुरू

टिकट शुक्रवार को यूएई समयानुसार सुबह 10 बजे से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। इस घोषणा से यह तय हो गया कि इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवॉर्ड्स (IIFA अवॉर्ड्स) फंक्शन अबू धाबी में होगा। आयोजकों ने इस सप्ताह सोशल मीडिया पर इसके बारे में संकेत दिए थे। 27वां आईफा समारोह एक बार फिर संस्कृति और पर्यटन विभाग, अबू धाबी और मिराल के सहयोग से आयोजित किया जाएगा।

जयपुर में हुआ था आईफा 25

IIFA की 25वीं सालगिरह के जश्न के लिए इसका आयोजन 2025 में जयपुर में हुआ था। IIFA वीकेंड और अवॉर्ड्स के फाउंडर और डायरेक्टर आंद्रे टिमिन्स ने कहा, ” अवॉर्ड फंक्शन का चौथी बार अबू धाबी में होना बहुत खास है। इस IIFA में हम स्टैंडर्ड को और ऊंचा करना चाहते हैं। बड़े स्टार्स, शानदार अनुभव, फैंस के साथ बेहतर जुड़ाव और ऐसा जश्न जो सिर्फ वेन्यू तक ही सीमित न रहे।” DCT अबू धाबी में टूरिज्म के डायरेक्टर जनरल सालेह मोहम्मद अल गेजिरी ने कहा कि IIFA की वापसी भारत के साथ अमीरात के रिश्ते और एक एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर उसकी महत्वाकांक्षाओं को दिखाती है।

क्या है IIFA अवॉर्ड?

IIFA अवॉर्ड्स में हिंदी सिनेमा की बेहतरीन उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं, जबकि इसका सहयोगी इवेंट IIFA उत्सवम, दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज (जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ सिनेमा) की उपलब्धियों को सम्मान देता है। IIFA अवॉर्ड्स की शुरुआत 2000 में लंदन में हुई थी। इनका मकसद हिंदी सिनेमा को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाना था और परंपरा के अनुसार ये हर साल अलग-अलग जगहों पर आयोजित किए जाते हैं।

इन जगहों पर हो चुका है आयोजन

इससे पहले दुबई, बैंकॉक, न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम, मैड्रिड, कुआलालंपुर और मकाऊ जैसे शहरों में इनका आयोजन हो चुका है। 2022 में अबू धाबी में तीन साल के लिए आयोजन शुरू होने से पहले, 2006 में दुबई ने इस समारोह की मेजबानी की थी। IIFA 2027 के टिकट 18 सितंबर को UAE समय के अनुसार सुबह 10 बजे से एतिहाद एरिना की वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।