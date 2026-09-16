वेस्टइंडीज सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा पर चयनकर्ताओं का बड़ा फैसला, 2027 वर्ल्ड कप की तस्वीर साफ

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Viplove Kumar
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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी वनडे और टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. वनडे टीम में कप्तान शुभमन गिल के साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी शामिल किया गया है. रोहित के वनडे भविष्य को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच उनका टीम में बने रहना महत्वपूर्ण है.
rohit sharma with shubman and gambhir
वेस्टइंडीज सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा पर चयनकर्ताओं का बड़ा फैसला

नई दिल्ली. वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जाने वाली सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम की घोषणा कर दी है. वनडे टीम में कप्तान शुभमन गिल के साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी शामिल किया गया है. टीम के सामने आने के बाद अब रोहित के वनडे में खेलने के भविष्य को लेकर सारी चर्चाओं बंद हो गई है.

वेस्टइंडीज के खिलाफ घर पर खेली जाने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम में नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है. पंजाब में खेली गई टी20 लीग में धमाकेदार शतकीय पारी खेलने वाले ऑलराउंडर नमन धीर को टीम में चुना गया है. वहीं श्रीलंका दौरे पर चुने गए तेज गेंदबाज औकिब नबी को पहली बार वनडे टीम में जगह मिली है. चोट के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में वापसी करने वाले नितीश कुमार रेड्डी को एशियन गेम्स की टीम से हटाकर वनडे टीम चुना गया है.

रोहित शर्मा को लेकर सस्पेंस खत्म

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के इंग्लैंड दौरे पर आखिरी मुकाबले से पहले संन्यास की खबरें सामने आई थी. बताया जा रहा था कि चयनकर्ताओं ने उनको वनडे टीम में आगे ना चुने जाने को लेकर मैसेज दे दिया था. लॉर्ड्स वनडे से पहले खुद बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने आकर इन खबरों को अफवाह बताया था. इंग्लैंड के खिलाफ दो वनडे में रोहित ने 11 और 26 रन बनाए थे. तीसरे मुकाबले में उन्होंने शानदार वापसी करते हुए लॉर्ड्स के मैदान पर 137 रन की बेहतरीन पारी खेली.

rohit sharma and virat kohli together

कब शुरू होगी सीरीज

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 27 सितंबर से शुरू होगी. पहला मुकाबला तिरुवनंतपुरम, दूसरा 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. इसके बाद दोनों टीमों के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज होगी. टी20 मुकाबले 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक खेले जाएंगे.

भारतीय टीम को एक समय पर दो अलग अलग देशों में मुकाबला खेलना है. वेस्टइंडीज सीरीज के साथ ही एशियन गेम्स में भी टीम इंडिया दावेदारी पेश करेगी. ऐसे में भारतीय टीम के लिए अलग-अलग सपोर्ट सिस्टम तैयार किया गया है. मुख्य कोच गौतम गंभीर सीनियर वनडे टीम के साथ रहेंगे, जबकि BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण टी20 टीम की जिम्मेदारी संभालेंगे.

भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उपकप्तान), ध्रुव जुरेल, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, औकिब नबी, यशस्वी जायसवाल और नमन धीर।

भारत की टी20 टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और मयंक यादव।